Nijeryalı futbolcu için Premier Lig ekiplerinden Manchester United yeniden devreye girdi. Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen Osimhen, gösterdiği performansla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu kadroda tutmak için tüm imkanlarını zorluyor.

Osimhen, Suudi Arabistan’dan gelen yüksek maaş teklifini reddetti ve Avrupa’da futbol hayatına devam etmek istediğini belirtti. Bu süreçte Galatasaray, transferde hızlı davranmaya çalışırken, rekabetin yoğun olduğu görülüyor. Foot Mercato’nun haberine göre Manchester United, Osimhen transferi için Napoli ile yeniden görüşmeler yapıyor. İngiliz kulübünün geçtiğimiz ay sunduğu teklif masaya tekrar konuldu.

Kırmızı Şeytanlar, bonuslar dahil 75 milyon euro bonservis bedeli ve oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş önerdi. Manchester United, Napoli ile bonservis ücretini görüşmeye devam ediyor.