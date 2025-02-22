Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu önemli maçta sarı-kırmızılıların en büyük kozlarından biri Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen olacak. Yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Napoli’den kiralık olarak transfer olan Osimhen, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin sakatlığından dolayı yokluğunda attığı gollerle takımını hem ligde hem de Avrupa’da sırtladı. 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 18, UEFA Avrupa Ligi’nde 7 olmak üzere toplam 25 resmi müsabakaya çıkarken rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Nijeryalı futbolcu bu gollerin 14’ünü ligde, 6’sını da Avrupa’da kaydetti. Başarılı futbolcu, Süper Lig’de gol krallığı yarışında da 3. sırada yer alıyor.

Derbilerde skora katkı

Victor Osimhen, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı iki derbide de skora katkıda bulundu. Beşiktaş maçında gol sevinci yaşayan Osimhen, Fenerbahçe karşısında da asist yaptı.

Nijeryalı futbolcu son olarak geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İstanbul’da karşılaştıkları AZ Alkmaar maçında da 1 gol sevinci yaşadı.