Bu gece televizyon ve radyo yayınları yeni nesil Türksat uydularına aktarılacak. Kalem, Türksat 4A’ya geçişin ardından yeni model uydu alıcılarına sahip vatandaşların Türksat Kanal Güncelleme özelliği sayesinde kolayca kanal ayarı yapabileceklerini belirtti. Kalem, "Türksat 3A, 2008 yılından bu yana Türkiye, Orta Asya ve Avrupa ülkelerine hizmet veren bir Türk uydumuzdur. 15 Ağustos’u 16’sına bağlayan gecede, 2008 yılından beri hizmet veren uydumuz yeni Türksat 4A uydusuna geçecek. Böylelikle daha net görüntü ve yüksek çözünürlüklü yayın alma imkanı olacak. Türksat 3A ile 4A arasında oluşacak farkı son kullanıcılar görecektir ve kanal frekanslarında bir güncelleme yaşanacak. Eski uydu alıcısı olan kullanıcılarımızın kanal frekanslarını yenilemesi gerekecek. Vatandaşlarımızın yapması gereken şey; eğer televizyonları veya uydu alıcıları yeni model ise Türksat Kanal Güncelleme özelliğiyle yeni kanallarını güncelleyebilecekler" ifadelerini kullandı.

"Eski cihaz kullanan vatandaşların kanal güncelleme işlemi yapması gerekiyor"

Eski uydu cihazlarında kanal araması yapılması gerektiğini belirten Kalem, "Hala eski cihazlar kullanan vatandaşlar varsa, kanal güncelleme işlemi yapması gerekmekte. Yani kanalları yeniden aramaları gerekecek. Bu çok basit bir işlem ama konuya vakıf olmayan vatandaşlarımızı uğraştırabilecek. Yayınlarda herhangi bir kesinti olmadan çok daha net ve yüksek çözünürlüklü görüntü alabilecekler" şeklinde konuştu.