Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, teknik heyet ve yönetimle berabere takımı komple inşa edeceklerini söyleyerek, 'Takımın beklentileri ve benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyeten çok mutluyum' dedi.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktör için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Gerçekleşen törende açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki Vincenzo Italiano, 'Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür etmek istiyorum. Bana verdikleri güven, bana duydukları güven için. İlk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum. Bir teknik direktör için saygı görmek, sevilmek çok önemli bir şey. O yüzden bu takıma geldiğim için çok mutluyum. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek. Takımın benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalı düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor. Takımın istekleriyle beraber, mesela kanat oyuncularını en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol birebir buradaki beklentilerle örtüşüyor. O yüzden beraber hepsini göreceğiz. Ne olacağını, hedeflerimizin hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Dediğim gibi tamamen benim beklentim, takımın beklentileri ve benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayriyeten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Teknik heyetle beraber, yönetimle beraber takımı komple inşa edeceğiz. Tabii hedeflere ulaşmak için güzel kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve bu oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek. Nereye acil, nereye gerekli onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı değerlendirip, tekrar kuracağız. Hepimizin bildiği gibi kamp dönemi başlayacak. Slovakya'ya gideceğiz. Ben çok inançlı birisiyim. İnanıyorum ki iyi işlerle yönetimle birlikte en iyi şekilde çalışarak en iyi takımı sunacağız. Kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımızı da inanıyorum. Biran önce işe başlamak istiyorum, bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Buradaki tesisleri de dolaştım. Gerçekten çok ileri bir tesis var burada. Çok güzel, çok güzel işleyen bir tesis. Şimdi kısa bir tatil ama o arada bile her gün yönetimle telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum. Bir an önce buraya gelip işime başlamak istiyorum. İtalya'dan takip ettiğim için Türkiye ligini biliyorum az çok. Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ile hazırlık maçları yaptığımız için biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. O yüzden bir an önce işe başlayıp, takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Bir an önce gelip işimin başına gelmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

'Beşiktaş'ta gerçekten güzel oyuncular var'

Daha önce görev yaptığı takımlardaki ilk 11 tercihleri hatırlatılarak Beşiktaş'ta nasıl bir kadro yapısı oluşturacağının sorulması üzerine Italiano, 'Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemin son dört yılında üç farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları. O yüzden sürekli perşembe ve pazar günleri maçlar olduğu için, o arada kart cezalısı, sakatlar yada kendisini futbola vermeyen oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Şimdi Türkiye'de, Beşiktaş'ta gerçekten güzel oyuncular var. O yüzden bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak. İşte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak. Duruma göre de tabii ki de hareket edeceğiz. O zaman belli olur işte sürekli aynı on birle mi oynarız, değişime zorunda mı kalırız? Bu o zaman belli olur' değerlendirmesinde bulundu.

'Bu takımın taraftarı da ateşli, bende öyle bir teknik direktörüm'

Oyuncularının da saha içerisinde kendisi gibi hırslı bir karakter ortaya koymasını beklediğini dile getiren İtalyan teknik adam, 'Yönetime espri yapıyordum maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut, dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Ben futbolculuk hayatımda da üç puanı almak için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Çok hırslıydım. Şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Bunu oyuncularımda da görmek istiyorum. Motivasyon oluyor çünkü onlar için. Teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden şimdi bir de taraftara bakıyoruz, bu takımın taraftarı da ateşli bir taraftar. Ben de ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır' cümlelerine yer verdi.

'Gururla bu teklifi kabul etmek istedim'

Siyah-beyazlı ekibi tercih etme sebeplerine değinen Italiano, 'Beşiktaş'ın bu ilgisini görünce, bana hedeflerini anlatınca, projeyi anlatınca, açıklayınca, bu benim için zaten bir gurur meselesi oldu. Bu hedefleriyle direkt bana gelmiş olmaları. Geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ın süreçlerini. O yüzden ben bunları duyunca, hissedince yönetimle en başından itibaren güzel bir kaynaşma oldu. Güzel bir hissiyat oluştu aramızda. O yüzden ben gururla bu teklifi kabul etmek istedim. Çünkü benim de gerçekten hedeflerimde böyle bir başarı isteği var. O yüzden kesinlikle bundan dolayı' diye konuştu.

'Bu taraftara galibiyet getirmek istiyorum'

Bir teknik direktör ya da futbolcu için en önemli şeyin istenildiğini hissetmek olduğunu belirten ifade eden 48 yaşındaki teknik adam, sözlerine şu şekilde devam etti:

'İstenmiş olduğunu, saygıyı ve sevgiyi hissetmektir. Ben burada bunları yönetimle konuşurken, yönetimde toplantı yaptığımda hissettim ve gördüm. Diğer takımlarla sadece bir sohbet edildi, onun ötesine gidilmedi. Ben bu taraftan ilk toplantıdan itibaren, ilk görüşmeden itibaren gerçekten sevildiğimi ve saygı gördüğümü de hissettim. Başkan da benim için gerçekten harika bir insan. Çok güzel bir insan gördüm ben başkanda. O yüzden de çok mutluyum. Seçimimden de çok mutluyum. Bu taraftara da galibiyet getirmek istiyorum. Hedefleri tutturmak istiyorum. Şampiyonluklar, kupalar getirmek isterim. Bundan itibaren hiçbir şekilde başka bir söyleyecek bir şeyim yok. Önemli olan dediğim gibi taraftarı mutlu etmek, yönetimi mutlu etmek ve ben çocukluğumdan beri sporun içinde olduğum için en önemli şey istenmek ve sevgi, saygı vardır' şeklinde konuştu.

'Vincenzo Montella, benim için çok değerli bir arkadaş'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yakın bir dostluğunun bulunduğundan bahseden Italiano, 'Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Benim teknik heyetimdeki arkadaşlarım ile onun teknik heyetindeki arkadaşları ile görüşme içerisinde zaten. Şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası'yla ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. Ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını, hepsini çok destekliyorum. Zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde tabii ki görüşmek isterim. Bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu, çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı oynamıştık. Karşılıklı takımlarda denk gelmiştik. O yüzden sadece dediğim gibi bu yoğun dönemin geçmesini bekleyip ondan sonra mutlaka görüşeceğiz. Zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var' diye konuştu.