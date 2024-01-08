A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Milli Takım Yardımcı Antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne ziyaret gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Milli Takım Yardımcı Antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında Konyaspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin antrenmanını izledi. Antrenman sonrası Sportif Direktör Mario Branco, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcularla yemekte bir araya gelen Montella ile TFF yetkilileri, Kartal ve oyunculara misavirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.