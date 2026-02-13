Balıkesir'de TOKİ kurası heyecanı yaşandı. Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleşen kura çekimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başlandı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, evlerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Ustaoğlu, konut alanında şu ana kadar yapılanların yapılacak olanların da teminatı olduğunu söyleyerek, 'Balıkesir'de bakanlığımızın öncülüğünde şu ana kadar 12 bin 142 tane konut tamamlanmış. Şu anda da 3 bin 735 tane de inşaat süreci devam eden konutlarımız var. Kurasını çekeceğimiz konutlarımızla beraber 23 bin vatandaşımızı ev sahibi yapmış olacağız. Bu hizmet yarışı inşallah devam edecek. Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımızın ekibiyle birlikte yapacağı bu hizmet yarışında Balıkesir'de inşallah çok güzel bir şekilde istifade edecek. Biz buna inanıyoruz. Kurası sonuçlanacak vatandaşlarımızın evlerinin inşaatlarına da en kısa sürede başlanarak onları da yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı çerçevesinde büyük projelerle yoluna emin adımlarla devam edecek' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan da ihtiyaç sahibi herkesi ev sahibi yapacaklarını dile getirdi. Turan, tamamlanan projelerin tamamında şehircilik örneği sergilediklerini ifade ederek, 'Belediyeciliği, hizmeti, sadece çöp konteyneri vermekten ibaret sananlarla karıştırılmasın, biz bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde sahada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre projeyi dizayn ediyoruz. Deprem bölgesinde olduğu gibi memleketimizin 81 vilayetinde güvenli konutları imal etmeye devam ediyoruz' diye konuştu.

İl Müftü Yardımcısı Muhammed Key tarafından okunan duanın ardından 7 bin 500 konutun kura çekimi yapıldı.