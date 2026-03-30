Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 1 Nisan’da başlayacak 5G hizmeti için hazırlıklarını tamamladı. Dünya genelinde 5G hizmeti verdiği ülke sayısını Türkiye ile birlikte 23’e çıkarmaya hazırlanan şirket, 1 Nisan’da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vermeye başlayacak. Şirket, bireysel ve kurumsal müşterilerinin 5G’ye geçişini kolaylaştırmak için özel kampanyalar da düzenleyecek. Buna göre, 6 gün boyunca seçili 5G destekli telefon modellerinde indirim sunulacak. Operatör müşterilerine 4 gün boyunca istedikleri bir gün sınırsız ücretsiz internet hediye edilecek. Vodafone’lular, yeni ‘Sınırsız Uygulama Paketleri’ ile sevdiği ve tercih ettiği uygulamalarda 5G’nin sınırsız dünyasını deneyimleyebilecek.

Operatörün 5G geçişi için yaptığı çalışmalar ve yeni kampanyaları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda ayrıca, Türkiye’nin 7 bölgesiyle canlı bağlantı kurularak bölgelerdeki 5G çalışmaları hakkında bilgi alındı. Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Operatör olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı mobil operatör markasıyız. 1 Nisan’da Türkiye ile birlikte toplam 23 ülkede Vodafone markasıyla 5G hizmeti veriyor olacağız. Ülkemizin dijital geleceğine duyduğumuz inançla, ilk günden bu yana Türkiye’nin bu teknolojiyi hak ettiğini dile getirdik. 5G'ye geçişi, global deneyimimizin ve 5 yıllık kapsamlı hazırlık sürecimizin bir sonucu olarak konumluyoruz. 1 Nisan’da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vererek Bakanlığımızın 5G'yi ülke geneline 2 yılda yayma hedefini şirket olarak büyük oranda daha birinci günden hayata geçirmiş olacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla şirketimizin dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak."

Engin Aksoy, son 5 yılda Vodafone şebekesinde yapılan hazırlıkları ise şöyle özetledi:

"Ekosistemimizle birlikte 15 bin kişilik doğrudan ve dolaylı çalışanımızın katkısıyla, 5 yılı aşkın bir hazırlık dönemini başarıyla tamamladık. Son 1 yılda ülke genelinde 10 milyon km yol kat ederek altyapımızı güçlendirdik. Bu, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna 6 bin defa gitmek demek. Hazırlıklar için toplamda 3,4 milyon saat mesai harcadık. Bu çalışmalar sayesinde, hem 5G müşterilerimize yüksek kapasitenin ve kapsamanın faydasını, hem de 4.5G müşterilerimize deneyim iyileştirmesi sağlayacağız. Şirket olarak, son 5 yılda şebekemize spektrum bedeli hariç 100 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Bugün geldiğimiz noktada, 1 Nisan itibarıyla ülkemizin en doğusundan en batısına tüm şehir ve ilçelerde 5G için hazırız. Bu kapsam, yalnızca coğrafi genişliği değil; dünyanın en fazla ülkesinde 5G hizmeti veren bir numaralı operatör olarak, Türkiye'nin dijital geleceğine duyduğumuz bağlılığı da temsil ediyor."

Müşterilerle kutlama kampanyaları

Yapılan açıklamaya göre operatör, 5G’nin gelişini müşterileriyle kutlamak için 2 farklı kampanya düzenleyecek. İlk kampanya kapsamında, 30 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında seçili 5G destekli telefon modellerinde indirim sunulacak. Bu, bugüne kadar Türkiye’de ve Vodafone’da yapılmış en büyük 5G cihaz indirim kampanyası olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin saat 17.00-21.00 aralığında Vodafone mağazalarına gitmesi gerekiyor. Mağazalarda farklı konseptlerde tüm 5G uyumlu telefonlarda geçerli indirimler de sağlanacak. Bu kampanyayla, 200 milyon TL’yi aşkın cihaz faydası sağlanması hedefleniyor. Diğer kampanyada ise 5G’yi sınırsızca deneyimleyebilsin diye müşterilere 4 gün boyunca istedikleri bir gün ücretsiz sınırsız internet hediye edilecek. Kampanyadan yararlanmak için Vodafone Yanımda uygulamasına girilmesi yeterli olacak.

Kurumlara 3 kritik çözüm

Kurumsal müşterilerinin de 5G dönüşümüne hazır olmasına önem veren Vodafone, 5G ile işletmelere 3 kritik çözüm sunuyor. Bunlar, fabrika ve kampüsler için güvenli ve kapalı devre iletişim altyapısı olarak tanımlanan 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebekeler, fiber altyapı gerektirmeyen yüksek hızlı kurumsal internet çözümü RedBox Business Pro ve yüksek veri kullanımına imkân veren, yapay zekâ destekli yeni nesil kurumsal mobil tarifeler olarak sıralanıyor. Bu çözümler sayesinde işletmeler daha verimli üretim, daha güvenli operasyon ve daha çevik iş modellerine kavuşuyor.

5G ile gerçek sektör projeleri

Açıklamaya göre, halihazırda 20’den fazla ülkede gerçekleştirdiği 5G MPN projeleri ve 11 yıllık IoT liderliği sayesinde endüstriyel dönüşümde güçlü bir global deneyime sahip olan operatör, son 5 yılda bu deneyimi Türkiye’de özel BTK izinleriyle gerçekleştirdiği 5G testleri ve gerçek sektör projeleriyle somut uygulamalara dönüştürdü. 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebekesi (MPN) altyapısını kuran operatör, BSH Ev Aletleri ile Türkiye’de ticari kullanımdaki ilk 5G destekli akıllı fabrika uygulamasını hayata geçirdi. Türkiye’de ilk 5G destekli inovasyon merkezi MEXT’te bulunan Vodafone Business Teknoloji Deneyim Alanı’nı yenileyerek akıllı perakende, akıllı şehircilik ve akıllı ulaştırma gibi yeni deneyim alanlarıyla zenginleştiren operatör, Gaziantep Model Fabrika’da kurduğu Vodafone Business Tech Hub ile teknoloji çözümlerinin işletmeler tarafından bire bir deneyimlenebileceği yeni bir merkez oluşturdu.

5G deneyimi yaşatıldı

Toplantıda 5G destekli hologram teknolojisiyle bir 5G kullanım senaryosu da gerçekleştirildi. Türkiye U19 Milli Takımı kaptanlarından Ceylin Kuyan’ın toplantı mekânına 20 km uzakta bulunan Vodafone Plaza’da tablete attığı imza, operatörün 5G teknolojisi sayesinde eşzamanlı olarak toplantı mekânında bulunan robot kol tarafından milli takım formasının üzerine aktarıldı. Diğer yandan, toplantı mekânında kurulan deneyim alanında Mobil Oyun, 5G Müşteri Faydaları, RedBox Pro, Akıllı Uzman Destek Sistemi ve Güvenli Sürüş temalarıyla oluşturulan stantlarda 5G çözümleri tanıtıldı.

Kaynak: İHA