Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, teknoloji alanında dikkat çeken bir iş birliğine imza attı. Büyükşehir Belediyesi ve Insider ortaklığında gerçekleştirilen "AI Weekend Antalya 2026" eğitimi, 28-29 Mart tarihlerinde HUB Antalya Girişimcilik Merkezi’nde yapıldı. Yapay zekâyı yalnızca teorik bir konu olmaktan çıkarıp üretim odaklı bir araca dönüştürmeyi amaçlayan eğitim programında, alanında uzman eğitmenler önemli bilgiler paylaştı. Eğitmenler, yapay zekânın gelecekte hemen her sektörde aktif olarak kullanılacağına dikkat çekti. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar hem teorik bilgiler edindi hem de uygulamaya yönelik deneyim kazanma fırsatı buldu.

Katılımcılar yapay zekayla içerikler ürettiler

Eğitmenlerden Mert Kaplan, gençlere yapay zekayla üretilebilecek içeriklere ilişkin bilgiler verdi. Kaplan, katılımcılara yapay zeka kullanarak fotoğraf ve video üretiminin yanı sıra, farklı oturumlarda hava durumu verilerinin alınarak otomatik e-posta gönderimi gibi uygulamaların da gerçekleştirilebileceğini aktardı.

Eğitimde yapay zeka ile ilk deneyim heyecanı

Etkinliğe katılım sağlayan Funda Mintemur, eğitimin kendisi için oldukça verimli geçtiğini belirtti. Mintenur "Bu program sayesinde hem yeni insanlarla tanışıp güzel bağlantılar kurduk hem de yapay zekayı daha yakından tanıma fırsatı buldum. Aslında yapay zekanın hayatımızın birçok alanında zaten yer aldığını biliyordum ama bu eğitimle birlikte günlük yaşamımıza nasıl dokunduğunu ve ne gibi kolaylıklar sağladığını çok daha iyi anladım. Özellikle promptlar ve modeller üzerinden içerik üretimi denemek benim için oldukça ilginçti. Verdiğim bir komutla karda yürüyen bir kız görseli oluşturmak gerçekten farklı ve etkileyici bir deneyimdi. Bu süreç bana yapay zekanın doğru kullanıldığında hayatımıza ciddi anlamda değer katabileceğini gösterdi" dedi.

Deneyimli ekiplerden eğitim aldık

Adil Ataşahin ise eğitimde güncel yapay zeka programları hakkında bilgiler verildiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla hem tartıştık hem de yeni otomasyonları geliştirdik. Ben biraz daha basitten başlamak istedim ürettiğim ilk şey bir köpek görseliydi. İlk etapta arka planını kış mevsimine çevirdim. Ardından da köpeğin mutlu bir şekilde dolaşmasını sağlayacak bir komut ürettim. Tek bir tuşla bir görselden bir proje üretmiş oldukça basit bir şeydi ama ileride daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum" diye konuştu.