İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, Tuzla'yı da olumsuz etkiledi. Tuzla Belediyesi, itfaiye ve emniyet birimleriyle 7 gün 24 saat esasına göre sahada çalışıyor. Yaklaşık 100 personel ve 40 araçla su baskınlarına ve riskli bölgelere müdahale eden ekipler, olumsuz hava şartlarına karşı yoğun mesai harcıyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, mazgal ve kanal temizliği ile altyapı kontrollerinin ilçe genelinde aralıksız sürdürüldüğü belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin kesintisiz görev yaptığı vurgulandı. Tuzla Kaymakamlığı İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren emniyet, itfaiye, muhtarlıklar ve belediyeye toplam 89 su baskını ve yol ihbarı ile 1 ağaç devrilmesi bildirildi. İhbarların önemli bir kısmına müdahale edilirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 100 personel ile 40 araç ile müdahale ediliyor

İlçede yürütülen çalışmalara itfaiye, emniyet ve belediye birimlerinden yaklaşık 100 personel ile 40 araç katılıyor. Ekipler, su tahliye çalışmaları, tıkanan hatların açılması ve riskli bölgelerde önlem alma faaliyetlerine devam ediyor. Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Acil durumlarda belediyenin iletişim merkezi üzerinden destek talep edilebileceği hatırlatıldı.

Bazı sosyal tesis ve işletme hizmetlerine ara verildi

Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle Tarihi Çeşme Meydan Kahvecisi, Sahil Büfe, Tuzla Mekan İskele, Yakamoz Balık Ekmek ve Tuzla Mekan Palmiye Restoran olmak üzere sahil hattındaki bazı sosyal tesis ve işletmelerin bir gün süreyle hizmete ara verdiği bildirildi. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, hava şartlarının normale dönmesiyle hizmetlerin yeniden başlayacağını belirtti.