Vodafone Business, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri iş birliği ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) desteğiyle hazırlamış olduğu Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi’yle şirketlerin dijital yetkinlik seviyelerini ölçecek.

Dijitalleşme kavramını iş yapış süreçlerine adapte edebilme kabiliyeti, günümüz rekabet ortamında şirketlerin çağa ayak uydurabilmesindeki en önemli konuların başında geliyor. Dijital kanallarını aktif kullanabilmesinin yanında, kesintisiz bağlantı ve güvenlik çözümleri ile iş sürekliliğini sağlayabilen ve Endüstri 4.0 dönüşümüne giden yolda dijital altyapılarını oluşturabilen şirketlerin gelecekte var olabileceği belirtiliyor. Bu noktada işletmelerin dijital farkındalık kazanmasını sağlaması adına Vodafone Business, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri iş birliği ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) desteğiyle sanayi şirketlerinin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test içeriği olan Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi’ni hazırladı.

Altyapı, veri yönetimi, entegrasyon, dijital pazarlama, mobil uygulamalar ve siber güvenlik gibi servisleri kapsayacak olan bu analizin sonuçlarına göre Vodafone Business, her bir şirkete özel olarak skorlama raporu sunarken, KOBİ’lerin geliştirilmesi gereken alanlarına özgü önereceği çözümlerle de işletmelerin dijital olgunluklarını yükseltmesine katkı sağlayacak.

“Rapora göre sunacağımız özel çözümlerle şirketlerin skorlarını yukarı taşıyacağız”

Dijitalleşme çağında işletmelerin, yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adapte edebilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bunun için de şirketlerin dijital olgunluk seviyelerinin yüksek olması gerektiğini ifade etti. Kestioğlu, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“Platform olarak KOBİ ve işletmelerimizin dijital dönüşümünü hızlandırıcı adımlar atarak bu alandaki niteliğimizi ve derinliğimizi genişletmeye devam ederken, eğitim alanında da şirketlerimizin dijital çözüm ortağı olarak yanında yer alıyoruz. Tam da bu noktada KOBİ’lerimizdeki çalışanların dijital farkındalık düzeylerini ölçümleyebilmenin son derece kritik olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu doğrultuda bizler de Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri iş birliği ve OSBÜK’ün desteğiyle imalat sanayi sektöründeki şirketlerin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test hazırladık.

Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi adını verdiğimiz testimizin içerisinde 6 farklı grupta sorular yer alırken; KOBİ segmenti ağırlıklı olmak üzere işletmelerimiz, dijital olgunluk seviyelerini öğrenerek gelişim göstermesi gereken alanlarının röntgenini çekebilecek. Böylece bu şirketlerin hangi alanlarda ilerlemesi gerekiyorsa, Vodafone Business’ın teknoloji adaptasyonu ve inovatif çözümleriyle bu alanlarda fark oluşturabilecekler. Testin sonunda ise işletmelerimiz dijital olgunluk skorları ve o skoru nasıl geliştirebileceklerine dair önerilerin yer alacağı bir rapor görecek.”

KOBİ’ler dijital olgunluklarını rakipleriyle kıyaslayabilecek

Yapılan açıklamaya göre, Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi ayrıca sanayi sektöründeki şirketlerin ortalama skorunu da işletmelere sunarken, KOBİ’ler bu şekilde hem sektör hem şehir hem de ülke kapsamındaki işletmelerle kendisini kıyaslayabilecek ve sektör ortalamasının altında ya da üstünde olduğunu ortaya koyacak.

Artan rekabet ve dijitalleşme çağında dijitalde var olmak adına şirketler için son derece önemli bulguları ve yol haritasını ortaya koyacak olan Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi ile ilk fazda, 10 bin işletmenin kendi dijital olgunluk skorlarını ölçümleyeceği öngörülüyor.

OSBÜK olarak dijitalleşmenin en önemli çalışma başlıkları arasında yer aldığını kaydeden Organize Sanayi Bölgeleri Başkanlık Divanı Üyesi ve Kocaeli Gebze Dilovası OSB Başkanı Mustafa R. Türker şöyle konuştu:

“OSBÜK olarak amacımız, Türkiye’deki sanayi bölgelerine destek vermek. Bugüne kadar sanayicilerimizin yanında olmak adına birçok projeye imza attık. Bu projeler arasında en önemlilerinden biri de Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi. Dünyayla rekabet edebilmek için pek kıstasa dikkat etmek gerekiyor. Fark oluşturabilmek için de dijitalleşme çok kritik. Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu projelerimizle OSB ve şirketlerin dijital yetkinliklerini geliştireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu iş birliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.”

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi, sanayi kuruluşlarımızın, dijital teknolojilerle rekabet avantajını sürdürülebilir kılmak ve pazar liderliğini sağlamlaştırmak için stratejik önem arz eden çok değerli bir proje. Bu bilimsel analizin derinlemesine yetkinlik haritalama, sektörel zorluklara proaktif yanıtlar geliştirmek ve değişim yönetimini etkinleştirmek adına kritik bir araç olduğunu belirtebilirim. Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi gerçekleştiren şirketler kendilerine sunulmuş yol haritasıyla, teknolojik olgunluk düzeylerini değerlendirerek dijital geleceğe sağlam adımlarla ve çok daha güçlü yürüyecek.”