Vodafone Her Şey Yanımda, karne gününe özel bir kampanya başlattı. ‘Karne Şenliği’ kampanyasında ‘Elektronik İhtiyaçlar’ ve ‘Yaz Tatili Aktiviteleri’ konseptleri altında farklı hediye seçenekleri uygun fiyatlarla sunuluyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda’da karne gününe özel kampanya düzenliyor. ‘Karne Şenliği’ adıyla başlatılan kampanya kapsamında, ‘Elektronik İhtiyaçlar’ ve ‘Yaz Tatili Aktiviteleri’ konseptleri altında farklı hediye seçenekleri uygun fiyatlarla sunuluyor.

‘Elektronik İhtiyaçlar’ kategorisinde telefon, bilgisayar, tablet, klavye, kulaklık, oyun konsolu, elektrikli scooter gibi ürünler sunulurken; ‘Yaz Tatili Aktiviteleri’ kategorisinde dijital oyun kodu, kutu oyunu, bisiklet, puzzle seti, lego seti, müzik enstrümanı, spor ayakkabı, pilates seti gibi ürünler yer alıyor. Kampanya, 14 Haziran’a kadar devam edecek.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi: “Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda’da müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunmaya devam ediyoruz. Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren ya da web sitemizi ziyaret eden herkes platformumuzu kullanabiliyor ve avantajlı kampanyalarımızdan yararlanabiliyor. Yeni kampanyamızda müşterilerimizin karne heyecanına ortak oluyoruz. Farklı hediye seçeneklerimizle müşterilerimizin kendilerini ve sevdiklerini mutlu etmelerine vesile olacak ürünler sunuyoruz. Herkesi ‘Karne Şenliği’ kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz.”

Farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün

Platformda Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Süpermarket, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Anne-Bebek, Moda, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Ev-Yaşam, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Spor ve Outdoor, Pet Shop, Oto Aksesuar ve Altın-Pırlanta olmak üzere farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Vodafone Her Şey Yanımda, bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez ziyaret edildi. Toplam 25 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşan platformun müşteri sayısı ise 2 milyona yaklaştı.