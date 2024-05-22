Vodafone, 5G hazırlıkları kapsamında yeni bir işbirliğine imza attı. Şirket, yazılım tanımlı yeni ağ çözümü Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) ile telekom bulut altyapısını dönüştürdü. Cisco çözümü, şirketin inovatif 5G hizmetleri sunmasını kolaylaştıracak.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, şebeke altyapısını 5G’ye hazırlamaya devam ediyor. Şirket, telekom bulut veri merkezlerinin beşinde Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) çözümünü başarıyla devreye aldı. Yazılım tanımlı yeni ağ çözümü, işletme maliyetlerini azaltmaya, iş çevikliğini artırmaya, kullanıcılara ve sektörlere yeni 5G hizmetleri ve deneyimleri sunmaya yardımcı oluyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, “5G hizmetlerini desteklemek üzere telekom bulut hizmetlerimizi başarıyla güncelleyen ağ modernizasyon projesinden memnuniyet duyuyoruz. Veri merkezlerimizin ağ altyapısını Cisco ACI ile yükseltmek, geniş bir hizmet yelpazesi sunmamızı sağlıyor ve bizi 5G’nin geleceğine taşıyor. Bu yeni teknolojinin şirketimize ve müşterilerimize sunacağı fırsatları ve inovasyonları sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Cisco EMEA Bölgesi Servis Sağlayıcı İş Birimi Başkan Yardımcısı Gordon Thomson ise şöyle konuştu:

“Uygulama ve bulut kullanımının yaygınlaşmasıyla Vodafone gibi önde gelen sağlayıcılar kendi ağlarında, veri merkezlerinde ve bulut hizmetlerinde daha çevik olmak ve iş sonuçlarını iyileştirmek için Cisco ACI çözümünü kullanıyor. Cisco ACI, şirketin veri merkezi ağına dağıtılmış ağ yapısında tek bir otomasyon ve yönetim noktası sunan, açık ve programlanabilir bir API yaklaşımı kazandırıyor. Bu da Vodafone’un, müşterileri için 5G hizmetlerini hızla devreye almasını sağlıyor.”

Uygulama altyapılarının tahsis edilmesini kolaylaştıracak

Yapılan açıklamaya göre, kapsamlı bir yazılım tanımlı ağ (SDN) mimarisi olan Cisco ACI, şirkete birçok fayda sunacak. Cisco ACI, şirketin veri merkezlerindeki eski ağları SDN altyapısına taşımak için kritik bir bileşen görevi görüyor. Uygulama ve ağ güvenliği politikalarının oluşturulmasını, yönetimini ve uygulanmasını kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanan SDN altyapıları, ağ içinde uygulama altyapılarının tahsis edilmesini çok daha kolay hale getiriyor. Bu çözüm, şirkete 5G dahil olmak üzere çeşitli yeni nesil hizmetleri hızla sunmak için güvenilir bir dağıtılmış telekom veri merkezi ağı kazandırıyor.

İnovatif 5G hizmetleri sunulacak

Vodafone, şirketin çözümünü gelecekte daha fazla alanda kullanmayı planlıyor. Bu genişleme, şirketin tüm veri merkezlerinde otomatik bağlantı üzerinden hizmetlerin yeni bölgelere ölçeklendirilmesine olanak tanıyacak, operasyonları kolaylaştıracak ve daha fazla müşteriye inovatif 5G hizmetlerinin sunulmasını sağlayacak.