Vodafone, Türkiye’deki şirketlerin ekip başarısını ödüllendiren The Hammers Awards’ta 9 ödül birden aldı.

Vodafone, ülke genelinde en değerli ekiplerinin belirlendiği The Hammers Awards’ta hem toplumsal hem de kurumsal hayata dokunan projeleriyle 3 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 9 ödül birden aldı.

Vodafone’un FreeZone’lu gençler için sunduğu ayrıcalıkların anlatıldığı “FreeZone’da Yaşa Takılanlar” projesi “Genç İletişiminde En İyi Ekip” kategorisinde, Vodafone çalışma kültürünün ve çalışanlara sunulan imkânların tanıtıldığı “Beklenmedik İş Görüşmesi” projesi “Etkileşimde Fark Oluşturanlar” ve “Genç Yetenek İletişimi” kategorilerinde Altın madalya alırken; elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla başlatılan “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi “Sürdürülebilir Dünyayı En İyi Destekleyen Ekip” ve “Geri Dönüşüm ve İsrafla Mücadele Alanında En İyi Ekip” kategorilerinde, gençlere yapay zekâ eğitimleri verilmesinin hedeflendiği “Yapay Zekâ Yıldızları” projesi “Nitelikli Eğitimi ve Gençleri En İyi Destekleyen Ekip” kategorisinde, kadınlara dijital eğitimlerin verildiği “Dijital Benim İşim” projesi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında En İyi Ekip” kategorisinde, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla geliştirilen Kırmızı Işık uygulamasının tanıtıldığı “blackeveryday” projesi “Sürdürülebilir Başarı Ekibi” kategorisinde, KOBİ’lere yönelik teknoloji çözümlerinin tanıtıldığı “Vodafone Business ile İşinizi Büyütmek Mümkün” projesi ise “Online Medya Satın Almada En İyi Ekip” kategorisinde Bronz madalya aldı.

22 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Ekibi tarafından elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek için 2019’da başlatılan “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle, elektronik atıkların artı değere dönüştürülmesi, böylece hem sosyal hem de çevresel etki oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında, Vodafone çalışanlarının, iş ortaklarının çalışanlarının ve müşterilerinin evlerinden getirdiği e-atıklar toplanıyor ve bu atıkların geri dönüştürülmesi sağlanıyor. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle de okullara kodlama sınıfı kuruluyor. Bugüne kadar 53 iş ortağının katkısıyla 22 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü. Farklı illerde açılan 10 kodlama sınıfında 10 bini aşkın çocuğun dijital araçlara erişimi sağlandı.

İlk yılda hedef 35 bin öğrenciye ulaşmak

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirilen “Yapay Zekâ Yıldızları” projesi kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşması sağlanacak. Bu öğrenciler, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik, pilot tasarımlar, prototipler üretebilecek. Genç gönüllüler ve öğretmenlerin yönetiminde gerçekleştirilecek eğitimlerle yapay zekâyı kapsamlı bir şekilde öğrenecek ve kendi projelerini geliştirebilecekler. “Yapay Zekâ Yıldızları” projesinin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

20 ilde 35 bine yakın kadına dijital eğitim verildi

Vodafone Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Dijital Benim İşim” projesiyle, kadınların dijital dünyayla tanışması, dijital okuryazarlık becerileri kazanması, sosyal hayatta güçlendirilmesi ve potansiyel dijital iş olanaklarıyla buluşturulması hedefleniyor. Kadınlara 30 saatlik Dijital Okuryazarlık ve 44 saatlik Dijital Pazarlama eğitimlerinin verildiği projede, bugüne kadar 20 ilde 35 bine yakın kadın kursiyere ulaşıldı. Proje kapsamında, deprem felaketinin ardından Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta özellikle konteyner kentlerde yaşayan kadınlara yönelik olmak üzere bir eğitim içeriği daha hazırlandı. Dijital Dünyaya Giriş Semineri ile 8 bini aşkın kadına hem temel dijital farkındalık eğitimleri verildi, hem de sosyalleşmelerine katkı sunuldu.

Kırmızı Işık uygulaması 379 bin kez indirildi

Vodafone Vakfı’nın kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla geliştirdiği Kırmızı Işık uygulaması, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Bu uygulamayla, mağdura yönelik ilk yardımın daha hızlı ve kolay ulaştırılması ve bu sayede önleyici bir etki oluşturulması hedefleniyor. Kırmızı Işık uygulamasında acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor. Uygulama, bugüne kadar 379 bin kez indirildi ve aylık ortalama 1.000 aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Vodafone’un işveren markası stratejisini ve çalışanlarına sunduğu imkânları tanıtmak amacıyla hazırladığı, “Vodafone’da çalışmak güzel iş” mesajı verilen videoda Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ile şirketin reklam yüzü Aras Bulut İynemli rol aldı. Video, kamuoyunda ilgi topladı. Vodafone Business’ın KOBİ’ler için sunduğu ve hem maliyet hem de verimlilik avantajları sağladığı Akıllı Fabrika ve Bulut Altyapısı gibi çözümlerin tanıtıldığı proje de ödüle layık görülen çalışmalar arasında yer aldı.