Teknolojide Kadın Derneği’nin hayata geçirdiği ‘Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Teknolojide Yüz Lider Kadın’ projesinin destekçileri arasına katılan Vodafone, proje katılımcısı öğrencilere mentorluk desteği ve operatörde kariyerine başlama fırsatı sağlayacak.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, çeşitlilik ve dahiliyet politikası doğrultusunda kadın istihdamına katkıda bulunmaya devam ediyor. Teknolojide Kadın Derneği’nin hayata geçirdiği ‘Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Teknolojide Yüz Lider Kadın’ projesinin destekçileri arasına katılan operatör, proje katılımcısı öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve öğrencilerin eğitim sürecindeki performansını takip edecek. Programdan mezun olan öğrencilere Vodafone’da kariyerine başlama fırsatı da sunulacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

“Çeşitlilik, dahiliyet ve hakkaniyet konusu Vodafone kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu alanda önceliklerimizi belirlerken hem çalışma arkadaşlarımızı hem de içinde bulunduğumuz toplumu gözetiyoruz. Bu alandaki odak noktalarımızdan biri de kadınların ve kız çocuklarının istihdamda eşit ve hakkaniyetli bir yer edinmesi. Öncelikli hedeflerimiz arasında eşit cinsiyet temsili ve kadın dostu kariyer hayatı bulunuyor. Bunun yanı sıra organizasyon olarak hedeflerimize yürürken bu kültürü herkesin derinden hissetmesi ve sahiplenmesi bizim için önem arz ediyor. Seviye, cinsiyet ve fonksiyon fark etmeksizin tüm kadın ve erkek çalışanlarımızla hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Destek verdiğimiz ‘Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Teknolojide Yüz Lider Kadın’ projesiyle teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmayı ve kadınlara global bir teknoloji firmasında kariyer fırsatı sunabilmeyi hedefliyoruz.”

Hedef 100 kadın ve 25 erkek

Yapılan açıklamaya göre, ‘Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Teknolojide Yüz Lider Kadın’ projesi, teknoloji sektöründe sayıca az, motivasyonu düşük kadınları uzmanlaştırmak ve bu sektörde sayılarını artırmak için kadınlara eğitimler vererek onları teknoloji uzmanlığında istihdama kazandırmayı ve Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor. Programa STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında son sınıfta okuyan, yeni mezun veya yüksek lisans eğitimlerine devam eden öğrenciler katılabiliyor. Programa katılan yetenekli ve potansiyel sahibi öğrenciler, projeye katılan şirketlerle eşleştiriliyor ve program sonuna kadar bu şirketler tarafından destekleniyor. Eğitim sonrasında öğrenciler Teknolojide Kadın Derneği destekli bir sertifikasyon ve istihdam sürecine dahil oluyor. Yüzde 80 kadın ve yüzde 20 erkek kotası bulunan projede, toplamda teknoloji alanında uzman 100 kadın ve 25 erkek mezun verilmesi planlanıyor.