Karadeniz türkülerinin sevilen sanatçısı Volkan Konak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenleri üzmüştü. Konak paylaşımında 'Beni silin ,ben yokum' diyerek takipçilerine müziği bıraktığını açıklamıştı.

Ancak paylaşımında kısa süre sonra yeni bir yazılı açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını, müziği bırakmayacağını açıkladı.

Konak paylaşımında şu sözlere yer verdi;

"Dostlar, söylediğim yanlış anlaşılmış galiba. Siyaset korosunda şarkı söylemeyeceğimi belirttim. Ben her zaman olduğu gibi dürüst, uygar ve asil insanların korosunda şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Son söz;İ yaşasın sevgi, yaşasın bilim, yaşasın sanat!"