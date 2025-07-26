Hareketsiz yaşam gibi faktörlerin obeziteyi son zamanlarda bir salgın haline getirdiğini söyleyen Betül Merd, "Son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde hızla artan bir sağlık sorunundan, obeziteden bahsetmek istiyorum. Obezite, sadece estetik bir mesele değil. Kalp hastalıklarından diyabete, hormonal bozukluklardan bazı kanser türlerine kadar birçok hastalığın da temelini oluşturuyor. Kısaca tanımlamak gerekirse; vücutta sağlığı tehdit edecek düzeyde yağ birikmesi durumudur. Genellikle vücut kitle indeksi (VKİ) üzerinden değerlendirilir. VKİ’nin 30’un üzerinde olması obeziteyi işaret eder" şeklinde konuştu.

"Obezite sadece çok yemekle ilgili değildir"

Obezitenin sadece çok yemekle ilgili olmadığını belirten Merd, "Genetik yatkınlık, hormonal dengeler, psikolojik durum, uyku kalitesi, hatta kullanılan bazı ilaçlar bile bu durumu etkileyebilir. Modern yaşam tarzı, özellikle de hareketsizlik ve işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi, obeziteyi adeta bir salgına dönüştürdü. Fakat iyi haber şu ki, obezite önlenebilir ve tedavi edilebilir bir durum. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve gerekirse profesyonel destekle hem kilo kontrolü sağlanabilir hem de yaşam kalitesi ciddi anlamda artar. Eğer kilo kontrolüyle ilgili sorun yaşıyorsanız, kendinize yüklenmeden ama geç kalmadan bir uzmana başvurmanız çok önemli. Çünkü sağlığımız, bizim en değerli varlığımız" dedi

"Zayıflama ilaçları kullanılsa bile sağlıklı beslenmenin olması gerekiyor"

Uzman Diyetisyen Betül Merd, zayıflama ilaçları kullanılsa bile sağlıklı beslenmenin de olması gerektiğini söyleyerek, "Şu an obezite ile ilgili zayıflama ilaçları ve zayıflama çayları gibi birçok ürünler ortaya çıkmış durumda. Fakat yine bunların başında sağlıklı beslenme geliyor. Çünkü hepsi geçici çözümler. Bunu kalıcı hale getirmek için sağlıklı beslenmeyi elden bırakmamak gerekiyor. Düzenli aralıklarla beslenerek, ara öğünler yaparak, kendimizi aç bırakmayarak ve tek bir şeyden fayda beklemeyerek araya sporu da eklediğimiz zaman aslında obeziteden kurtulabiliriz diyoruz" ifadelerini kullandı.