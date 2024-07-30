Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kurucusu: Biran Acton, Jan Koum

Kuruluş Yılı: Ocak 2010

Kuruluş Yeri: Santa Clara, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri

Geliştiriciler: WhatsApp Inc.

Kararlı Sürüm: 2.16.317 (Android) / 2.16.12 (iOS) / 2.16.240 (Windows Phone ) / 24 Ekim 2016 (6 ay önce) (Android) / 19 Ekim 2016 (6 ay önce) (iOS) / 6 Ekim 2016 (6 ay önce) (Windows Phone)

Programlama Dili: Erlang

İşletim Sistemi: iOS, Android, BlackBerry OS, BlackBerry 10, Windows Phone, Nokia Series 40, Symbian, Tizen, Firefox OS

Tür: Anlık Mesajlaşma

Lisans: Sahipli Yazılım

Resmi Sitesi: www.whatsapp.com

WhatsApp Hakkında Bilgi

WhatsApp, bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak Ocak 2010 yılında kurulmuştur. Eski Yahoo! çalışanları olan iki arkadaş Biran Acton ve Jan Koum bu uygulamayı Santa Clara, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri’nde kurmuştur. WhatsApp Messenger, çok kısa zamanda beklenenin çok üzerinde bir kitleye ulaşmıştır. İletişim trafiği Ağustos 2012 ve Ocak 2013 tarihleri arasında %75 oranında yükselme göstermiş ve 2012 yılında toplamda %500’e ulaşan bir trafik elde ederek büyük başarı göstermiştir.

WhatsApp Messenger, Iphone, Android, BlackBerry, Nokia ve Windows Phone marka telefonlarla uyum sağlamaktadır. Ayrıca WhatsApp günümüzde fotoğraf, video, arama, görüntülü arama, sesli mesaj, yazılı mesaj ve belge göndermeyi 2G, 3G, 4G ve Wi-Fi üzerinden ücretsiz olarak kullanıcılarına sunmaktadır.

Takvimler 21 Şubat 2014 tarihini gösterdiğinde sosyal ağ devi Facebook, 4 milyar dolar nakit, 12 milyar dolar hisse senedi, 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olarak toplamda 19 milyar dolara WhatsApp Messenger’ı satın almıştır.

Günümüzde ise dünyanın en çok kullanıcılı uygulamalarından biri olan WhatsApp, 180’den fazla ülkede 1 milyardan fazla kullanıcıya hizmet etmektedir.

WhatsApp Hangi Ülkenin

Cevap: WhatsApp, Amerika Birleşik Devletleri’nindir.

WhatsApp Web

WhatsApp Messenger, her daim gelişmekte ve güncellenmekte olan bir uygulamadır. Bizlere getirdiği son büyük yeniliği ise WhatsApp Web özelliğidir. Bu özellik biz kullanıcılarına bilgisayarlarımızdan da WhatsApp’ı güvenli bir şekilde kullanabilmemizi sağlıyor. Öyle ki bu özelliği kullanabilmek çok basit; telefonumuzdan WhatsApp Web’i açıp bilgisayarımızda ki QR koduna okutmamız yeterli olacaktır