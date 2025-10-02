İsrail'den Saldırı Açıklaması

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na müdahale eden İsrail, bazı gemileri kontrol altına aldığını ve yolcuları gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ele geçirilen gemilerde bulunan aktivistlerin bir İsrail limanına götürüldüğünü bildirdi. Açıklamayla birlikte, gemide yer alan iklim aktivisti Greta Thunberg’in bir İsrail askeriyle birlikte çekilmiş görüntüleri de paylaşıldı.

Ancak Bakanlık, kaç geminin ele geçirildiği, kaç kişinin gözaltına alındığı ya da bu kişilerin hangi limana nakledildiğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.