Dünyadaki güncel ve verimli teknolojiyi sunma vizyonuyla hareket eden Türkiye’nin teknoloji markası Casper, kullanıcıların yapay zekanın sunduğu imkanlardan üst düzeyde yararlanmasını sağlayan bir yeniliğe daha imza attı.

Microsoft iş birliğinde, Windows 11 Pro ile yenilenen Casper Nirvana dizüstü bilgisayarlar ile kullanıcılar, beraberinde dijital bir kişisel asistan işlevi gören Windows’da Copilot’a ücretsiz bir şekilde ve tek tuşla erişim sağlayabiliyor. Windows’da Copilot’u direkt aktif hale getiren klavyede Copilot komut tuşu, Casper Nirvana dizüstü bilgisayarlarla birlikte geliyor.

Şirketlerin kendilerine özel uygulama ve programları ile yüzde 99.7 uyumlu

Casper Nirvana bilgisayarlar, Windows 11 Pro ile güvenliği ve verimliliği artıran bir güç merkezi ile yeni bir çağa geçiş yaptı. Özellikle günümüzde hibrit çalışmanın getirdiği her an her yerden çalışma, internete bağlanma ve veri paylaşma gibi durumlar için “Zero Trust” ilkesini benimseyen Windows 11 Pro, kritik bir güvenlik katmanı sağlıyor. Zero Trust ilkesi ile kimlik doğrulaması, yetkilendirme, dosya erişimi veya sınırlandırması mümkün olurken siber tehditlere karşı veri güvenliği uçtan uca koruma yöntemi ile en üst düzeyde tutuluyor. Yapılan testlere göre Windows 11 Pro, şirketlerin kendilerine özel uygulama ve programları ile yüzde 99.7 uyumlu çalışıyor ve bu da geçiş sonrası herhangi bir şirket programının çalışmasında sorunsuz bir süreç yaşanacağını gösteriyor.

Windows 10 Pro’nun Ekim 2025’te satış desteği sona eriyor olacak. Bu tarih sonrası Windows 10 Pro’lu cihazlar, güvenlik güncelleştirmelerini alamayacakları için siber saldırılara ve güvenlik risklerine açık hale gelecek. Windows 10 Pro’da sağlanan satış desteği sona yaklaşırken Windows 11 Pro ile gelen güvenlik özelliklerini tam performans kullanabilmek ve tüm risklere karşı güvende kalabilmek için Windows 11 Pro’lu yeni Casper bilgisayarlara geçmek, kurumlar nezdinde daha da kritik önem taşıyor.

Windows Copilot ile artık kişisel bir asistanınız var

Casper Windows 11 ön-yüklü bilgisayarlarda sunulacak Windows’da Copilot ile dijital bir kişisel asistana sahip olmak hayal olmaktan çıkıyor. Klavyedeki Copilot tuşu ya da görev çubuğu üzerindeki Copilot ikonuyla, iş hayatında daha başarılı ve verimli olmanın kapıları aralanıyor. Projelerin daha hızlı bitirilmesini, az zamanda daha çok iş yapılabilmesini, fikir ve metod önerileri alınabilmesini sağlayacak Windows Copilot ile daha önemli ve acil işler için kullanıcılara daha çok zaman kalıyor.

Bilgisayarınızla konuşun, Windows’da Copilot görevleri yerine getirsin

Windows’da Copilot, herhangi bir konuda araştırma yapma, ürün karşılaştırma, seyahat planı çıkarma, etkileyici bir davet yazısı ya da bir konuda satış ve pazarlama planı hazırlayabilme, uzun bir raporun ya da videonun özetini alabilme gibi birçok kolaylığa kurumların ve kullanıcıların hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

“Fark oluşturucu ve güvenli bir dijital çalışma ortamı için önemli bir adım”

Casper Nirvana dizüstü bilgisayarların Windows 11 Pro ile yenilenmesini değerlendiren Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Teknolojinin hızla evrimleşebildiği bir çağda Casper olarak, kullanıcılarımıza en yeni ve etkili teknolojik deneyimleri ilk olarak sunma misyonumuzu gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Windows 11 Pro’lu Casper Nirvana bilgisayarlarla kurumlar için en önemli değerlerden biri olan güvenli çalışma ortamını bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Windows 11 Pro’nun sunduğu yapay zeka platformu Windows’da Copilot için klavyeye eklediğimiz Copilot tuşu sayesinde kullanıcılarımızın yapay zeka ile yapılacak işlemlere daha hızlı erişimini ve daha fark oluşturucu ve güvenli bir dijital çalışma ortamına kavuşmasını sağlıyoruz. Bu iş birliği, Casper’ın teknolojide öncü olma misyonunu destekliyor. Bu adım, teknolojiye olan bağlılığımızı ve kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırma yolculuğumuzdaki önemli bir gelişme” dedi.