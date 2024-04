Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliklerinden Wings for Life World Run’a sayılı günler kaldı. 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyanın iyilik için aynı anda koşacağı etkinlik öncesi 30 Nisan Salı günü adidas Runners İstanbul ekibiyle Suadiye’de hazırlık koşusu yapılacak.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla gerçekleştirilen, “İyilik koşusu” Wings for Life World Run’a sayılı günler kaldı. 30 Nisan Salı günü saat 19.30’da Suadiye’de adidas Runners İstanbul ekibiyle hazırlık koşusu düzenlenecek olan etkinliğin kayıtları wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor. Wings for Life World Run 2024’e App Run uygulaması üzerinden de katılım sağlanabiliyor. App Run’da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebilecek.

30 Nisan’da adidas Runners İstanbul ekibiyle Suadiye’de saat 19.30’da düzenlenecek olan Wings for Life World Run Hazırlık Koşusu’nun ardından 4 Mayıs Cumartesi günü Bebek sahilde saat 16.00’da etkinliğe ısınma koşusu gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl 165 ülkede gerçekleşen ve 92 milletten 161 bin 892 koşucunun bir araya geldiği Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağına bu yıl 5 Mayıs Pazar günü İstanbul Kuruçeşme, 2 bin 500 kişinin katılımıyla ev sahipliği yapacak. Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin’de ise yine yerel koşu grupları ile organize edilecek fiziksel koşular da gerçekleşecek. Wings for Life World Run’da omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara geçtiğimiz yıl 4.7 milyon euro bağış toplanmıştı. Wings for Life World Run 2024 kayıtları wingsforlifeworldrun.com adresinden yapılabiliyor.