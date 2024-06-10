Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), Kurban Bayramı öncesi evlerini temizlediği, kişisel bakım ve sağlık ihtiyaçlarını karşıladığı yaşlıların evini bayrama hazırlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), yaşlıların hayatını kolaylaştıracak çalışmalarına ara vermiyor. Ekipler ihtiyaç sahibi yaşlıkların evine Kurban Bayramı öncesinde bir kez daha gitti. Yaşlıların halılarını süpüren, yerlerini silen, bulaşıklarını ve çamaşırlarını yıkayan YADEM ekipleri, kişisel bakım ve sağlık ihtiyaçlarını da karşılıyor.