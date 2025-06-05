Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yaşlı bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla mum boyama etkinliği düzenledi. YADEM’in düzenlediği etkinlik ile üniversiteli gençlerle yaşlılar, birlikte keyifli vakit geçirdi. Atölye çalışmasında, kuşaklar arası dayanışma ve paylaşımın en güzel örnekleri sergilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), Kurban Bayramı öncesinde özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Resim Topluluğu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen mum boyama atölyesinde yaşlı bireyler ile gençler bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde, yaşlı bireyler boyama çalışmaları yaparak el becerilerini sergilerken, üniversiteli gençlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda ortaya çıkan eserler sergilenirken, katılımcıların yüzlerinde ise memnuniyet ve bayram sevinci vardı. YADEM hizmetleri çerçevesinde düzenlenen bu atölye, yalnızca bir hobi etkinliği olmanın ötesinde, kuşaklar arası iletişimi güçlendiren, sosyal bağları destekleyen anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen çalışmalarla dayanışma ruhunu güçlendiriyor, bayram öncesi toplumsal birlikteliğe katkı sunuyor.