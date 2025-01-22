Son bir haftada zaman zaman etkili olan yağışlar Bursa'nın içme suyunu sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajlarına can suyu oldu. Uludağ'daki karın erimesinin etkisiyle barajların ortalama su seviyesi yaklaşık yüzde 5 arttı.



Son 10 yılın en kurak kış aylarını yaşayan Bursa'da iki barajın ortalama su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 18,24'den 22,86 seviyesine ulaştı.

Yetkililer, su kullanımı konusunda vatandaşları tasarruflu olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Şubat ayının ilk günlerinde Uludağ'a kar yağışının beklendiği bunun da barajlara olumlu katkı yapacağı ifade edildi.