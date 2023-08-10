Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 14 mahallede ihtiyaç taraması başlattı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un talimatıyla mahallelerde tarama çalışması başlatan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kent merkezinde girilmedik hane kapısı bırakmamayı hedeflediği bildirildi. Hane taramasıyla müdürlüğün sorumluluğunda olan çalışmaları arasında yer alan ihtiyaçları tespit edilecek ve ardından destek verilecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilk olarak Bağlarbaşı Mahallesi’nde başlatılan hane tarama çalışmaları Paşakent Mahallesi’nde devam ediyor. Yapılan hane taraması hakkında bilgiler Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, “Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk’un ‘Açılan tüm kapıları ziyaret edelim, ulaşamadığımız hanelere ise notumuzu’ bırakalım talimatlarıyla hane taramalarımıza devam ediyoruz. İlk olarak Bağlarbaşı Mahallemizde başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı Paşakent Mahallemizde sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz hane ziyaretlerinde müdürlüğümüzün bünyesinde yapılan çalışmaları aktarıyor ve hanelerde engelli, yaşlı, ihtiyaç sahibi, hasta, öksüz, yetim, şehit ve gazi yakını olup olmadığını tespit ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmanın ardından tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi hanelere kısa sürede geri dönüş yapıp sıcak yemek, hasta nakil, ambulans hizmeti, berber, kuaför gibi müdürlüğümüzün vermiş olduğu diğer hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyoruz. Ziyaretlerde vatandaşlarımızın mahalleleri başta olmak üzere diğer taleplerini de dinleyip belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüklerimize haber vererek koordineli bir şekilde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.