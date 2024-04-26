Yalova Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Şehir Mezarlığı ve Paşakent Mezarlığında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Mezarlıklar Müdürlüğü imkanlarıyla sağlanan ‘Basınçlı Yıkama Aracı’ ile her iki mezarlıkta bulunan mezarlık yolları ve ara yollar yıkanıyor. Aynı zamanda yabani otlardan arındırılması için ilaçlama gerçekleştiriliyor. İlk olarak Yalova Belediyesi şehir mezarlığında başlatılan çalışmanın tamamlanmasının ardından Paşakent Mezarlığında yıkama ve yabani otların ilaçlamaları gerçekleştirilecek.

Yapılan yıkama ve ilaçlama hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri, “Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan aracımıza kendi imkanlarımızla basınçlı su veren cihazın montajını gerçekleştirdik. Personellerimiz bu aracımızla mezarlık yollarını ve özellikle araçların giremediği ara yolları yıkıyor ve aynı zamanda yabani otlardan arındırmak için ilaçlamalarını gerçekleştiriyor. İlaçlamalarda kesinlikle çiçekler ve bitkilere zarar verilmemektedir. Şuan için yıkama ve ilaçlama çalışmalarımız şehir mezarlığında devam etmektedir. Önümüzde ki günlerde Paşakent mezarlığında çalışmamız başlayacaktır” açıklamasında bulundu.