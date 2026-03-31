İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Siyasi İşler Başkanı Eyüp Ceylan, Teşkilat Başkanı Talha Küçük ve İl Saymanı Serkan Beklen’in Genel Merkez’de ağırlandığını belirtti. Toplantıya ayrıca Bursa Milletvekili ve GİK Üyesi Hasan Toktaş da katıldı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bursa İl Başkanımız İsmail Kaya, Siyasi İşler Başkanımız Eyüp Ceylan, Teşkilat Başkanımız Av. Talha Küçük ve İl Saymanımız Serkan Bekle , İYİ Parti Genel Merkezi’nde konuğumuz oldular. Bursa Milletvekilimiz ve GİK Üyemiz Hasan Toktaş’ın da katılımı ile yaptığımız görüş alışverişinde, Bursa özelinde gelişen sıcak gündemdeki gözaltı olaylarını değerlendirdik. Konu ile ilgili Bursa İl Teşkilatımızın açıklaması ortak görüşümüzü yansıtırken; iktidarın muhalif belediyeler üzerinde yargı sopasını kullanmasının, bu kez de Bursa’da tezahür ettiğine yönelik, aramızda genel bir kanaat ağır bastı…