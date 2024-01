Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Kampüsü önünde kurulan stantta, öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu.

Yalova Belediyesi tarafından sınav haftası nedeniyle kampüs girişinde kurulan stantta öğrencilere çorba ikram eden Başkan Tutuk’a, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı da eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde dağıtımları gerçekleşen çorbalar hem öğrencilerin yüzünü güldürdü hem de içini ısıttı. Öğrencilere çorba dağıtan Başkan Tutuk, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Yalova Belediyesi olarak üniversite ile işbirliği içerisinde olduklarını belirten Başkan Tutuk, “Yalova Üniversitemiz şehrimizle bütünleşiyor. Bizler de gençlerimize bu anlamda çeşitli proje ve yatırımlar yapıyoruz. Her bir öğrencimiz hem bizim birer misafirimiz hem de her Yalova’mızın bir elçisi. Kendilerini seviyor, onlara her zaman destek veriyoruz. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlikte ise öğrencilerimize sınav haftası boyunca çorba ikramında bulunduk. Öğrencilerimizin rahat ve sağlıklı bir biçimde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Gençler bizim geleceğimiz” dedi.