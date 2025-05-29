İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yalova Çocuk Oyunları Şenliği finalleri renkli görüntülere sahne oldu.

90. Yıl Spor Salonu’nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yalova Çocuk Oyunları’nın finali kıyasıya mücadelere sahne oldu. Yarışmalarda toplam 63 ilkokuldan yaklaşık 15 bin öğrenci okullarını temsil ederek ter döktü. Merkezde dört grup halinde düzenlenen yarışmalarda her grubun ilk iki sırasına yer alan okullar finalde yarışma hakkı elde etti. İlçelerde yapılan yarışmalarda ise ilçe birincileri il finalinde mücadele verdi. Final programına Yalova Valisi Hülya Kaya, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da katıldı.

Final programında Yalova’nın dört bir yanından gelen öğrencilerin coşkusu, heyecanı, azmi ve takım ruhu dikkati çekti. Sporun birleştirici gücüyle, centilmenlik içinde geçen yarışmalarda çocukların enerjisi büyük alkış aldı.

Program sonunda dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.

Yarışmalarda 1. sınıflarda Piyalepaşa İlkokulu, 2. sınıflarda Güçlü Koleji, 3. sınıflarda Rahmi Tokay İlkokulu, 4. sınıflarda is Armutlu Avukat Necati Toker İlkokulu şampiyonluğa ulaştı.