Yalova Makine OSB ile İŞKUR Yalova İl Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile çerçevesinde organize sanayi bölgesinde İŞKUR Hizmet Noktası açıldı.

İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, Yalova Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Musa Turan ve Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Acar ile istihdam ve eğitim alanında yapılacak çalışmaları değerlendirdi. İl Müdürü Dede, yaptığı açıklamada, “Yalova Makine İhtisas OSB ve İŞKUR İl Müdürlüğümüz ortaklığında faaliyetlerine başlayacak olan hizmet noktamızda, Yalova OSB bünyesindeki fabrika ve sanayi kuruluşlarının, istenilen nitelikli iş gücüne ulaşmasını ve iş arayanlarında hızlı şekilde iş bulmasına destek vermesini hedeflediğimiz gibi hayata geçireceğimiz bu proje, yerinde hizmet anlayışı açısından ilimiz için bir ilk olma özelliğini taşıyor” diye konuştu.

Dede, Nitelikli İstihdam Merkezi bünyesinde iş arayanların ilk etapta, PLC, kaynakçı, forklift, CNC, Autocad, Yalın Eğitim ve Bilişim alanlarında eğitimler alacağını kaydetti.

Diğer taraftan İŞKUR Hizmet Noktamızda görevlendirilecek olan İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarının işverenlerin açık iş taleplerine uygun iş arayanları merkeze davet ederek toplu iş görüşmelerinin gerçekleştireceğini belirten Dede, “Yalova OSB’miz hızlı bir şekilde kurulumunu tamamlıyor ve istihdam anlamında önemli artışlar olacağını tahmin ediyoruz. Bu amaçla şimdiden geleceğe dönük olarak hizmetlerimizi planlamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. İlimizde iş arayan ve işverenlerimizin Hizmet Noktamızda tüm hizmetlerimizden yararlanmasını sağlayacağız. İŞKUR Hizmet Noktalarının iş bulmak isteyen gençler ile işverenlerin buluşmasında önemli olduğunu belirterek, bu projemizi kısa sürede hayata geçirmesinden dolayı Makine İhtisas OSB’ye teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.