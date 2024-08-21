Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Yalova Makine OSB’de planlanan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Teknik Eğitim Merkezi yapım protokolü törenine katıldı. Şamlıoğlu, bu yıl meslek liselerinde öğrenci sayısının yüzde 13 arttığını belirterek, “Birkaç yıl içinde 1 milyon civarında çocuğumuzu nitelikli iş gücü olarak sanayicimizle, işadamlarımızla iş dünyamızla buluşturacağız” dedi.

Yalova’ya bir dizi programa katılmak için gelen Şamlıoğlu, Yalova Makine İhtisas OSB’de düzenlenen Mesleki Teknik Eğitimde Sektör İşbirliği Toplantısı ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Teknik Eğitim Merkezi yapım protokolü törenine katıldı. Burada konuşan Şamlıoğlu, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Genelgesi mesleki eğitimde yeni açılımları, yeni bir yönelimi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Mesleki Teknik lise ve eğitim merkezi 3 yılda tamamlanacak

İmzalanacak protokolle ilgili bilgi de veren Şamlıoğlu, “İnşallah bu programımızın sonunda imzalayacağımız protokolle de mesleki eğitime Yalova özelinde, Türkiye’mizde hatta bütün insanlığın hayrına olacak önemli bir yatırımı da bismillah deyip başlatmış olacağız. 16 derslikli Mesleki ve Teknik Okulu’muz ve yine 16 derslikli Mesleki Eğitim Merkezi’mizi inşallah protokol sonrasında süreçlerini başlatmış olacağız. En geç 3 yıl içinde tamamlamış olacağız” dedi.

Mesleki eğitim konusunun Türkiye’nin uzun yıllardır asli meselelerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Şamlıoğlu, mesleki eğitimin gelişmesi ve daha güçlü bir noktaya gelmesiyle ilgili yapılan düzenlemeler sonrasında önemli bir noktaya gelindiğini söyledi.

19 ilde 7., 8. sınıflardan itibaren zanaat atölyelerini açtıklarını ve yakın zamanda da Yalova’da atölyelerin açılacağını söyleyen Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

“Yeni okul modellerine ihtiyacımız vardı. Sanayiciyle, iş adamıyla, girişimcilerle bir arada bunu yapıyorsanız ihtiyaçları görmek gerekiyor. En büyük ihtiyacımız nitelikli iş gücü noktasında, mesleki eğitimi daha güçlü hale getirmek ve sektörden daha fazla istifade edebilmek. Artık biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimde yeni bir yaklaşımı merkeze getirmek ve belirli yeterlilikleri oluşturmuş işletmeler içinde okul açmaya karar verdik. Sektör içi okul modelinde en büyük muradımız işverenle, mühendisle, ustayla, öğretmenlerimizin bir araya geldiği, oradaki makine parkurlarından her şeyiyle istifade ettiğimiz, çocuğumuzun eğitim ve üretim mevzuunda iç içe geçtiği eğitimde üretim, üretimde eğitim ilkesiyle iç içe geçtiği ve en sonunda da çocuklarımızı emanet ettiğimiz işverenlerimizin, çocuklarımızın mezuniyet sonrasında nitelikli istihdam ettiği bir modeli hayata geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili süreçleri son bir yılda yürüttük, sonuçları ne oldu? Daha yeni başlamamıza rağmen, hamdolsun bu yıl yüzde 13 meslek liselerimizde öğrenci sayımız arttı. Tüm ortaöğretim kurumları içinde yüzde 13 arttı. Bu çok iyi bir rakam. Daha 2-3 yıl içinde oranımız yüzde 32’lerdeydi. Şu anda 100 öğrencimizin 38’i meslek liselerini tercih ediyor. Bu çok değerli. Biz inşallah bu rakamları, yüzde 55-60’lara götüreceğiz. 1-2 yıl içinde iş gücüne hem bu yeni modellerle, sektöre entegre modeliyle, sektör içi modelle hem ihtisas hem bölge okulu uygulamalarımızla hem de hayat boyu öğrenmedeki meslek edindirme kursların desteğiyle birkaç yıl içinde 1 milyon civarında çocuğumuzu nitelikli iş gücü olarak sanayicimizle, işadamlarımızla iş dünyamızla buluşturacağız.”

Yalova Valisi Hülya Kaya ise meslek liseleri noktasında atılması gereken adımların ve eksikliklerin farkında olduklarını belirterek, “Bu atmış olduğumuz adımlar. Bizlere çok büyük bir destek verdi. Bundan sonraki süreçte meslek liselerimizin de çok hızlı bir şekilde sektörün ihtiyacı noktasında dönüşmesi, daha da ileri bir noktaya gitmesi, hatta sektör içinde okulların açılması çok da büyük bir isteğimiz, hayalimiz” dedi.

“Yalova’da Türkiye’ye örnek bir model ortaya çıkıyor”

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ise nitelikli iş gücü için yaptıkları çalışmalardan bahsetti. OSB’de bu konuda bir çok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Özdemir, “Türkiye’de yaklaşık 400 tane organize sanayi bölgesi var. Hepsini az çok bilen birisi olarak söylüyorum, Yalova’da Türkiye’ye örnek bir model ortaya çıkıyor. Çünkü meslek lisesinden, meslek eğitim merkezine, üniversitesinden TSE’sine, teknoparkına ve üretim ekosistemine, tamamının iç içe olduğu bu yapıdan inşallah çok güzel sonuçları, çıktıları hep birlikte elde etmiş olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kaya, OSB Yönetim Kurulu Başkan Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Teknik Eğitim Merkezi yapım protokolüne imza attı.

Programa AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz de katıldı.