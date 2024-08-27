Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 181 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı, E.A.’nın Çiftlikköy ilçesi Laledere köyünde bulunan evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin bahçesi ve evinde yapılan aramalarda, 181 kök kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 170 adet saksı, 22 adet 100 metre uzunluğunda damlama borusu ile 1 adet ruhsatız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.