Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Laledere köy yolunda meydan gelen trafik kazasında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki Özkan Karagöz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Caner A (16), Umut Ç. (15) ve Alperen D. (15) bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.