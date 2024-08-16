Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Başkan Yardımcısı Mesut Tutuğ ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla birlikte Yalova Belediyesi Şehir Mezarlığı’nda bir tören düzenlendi.YALOVA (İGFA) - Yalova'da düzenlenen törende depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kuran-ı Kerim okundu ve ardından Beledie Başkanı Mehmet Gürel ve diğer protokol üyeleri tarafından ölenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

25 yıl önce yaşanan 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümünde Yalova Belediyesi tarafından Cuma namazı sonrasında Merkez Cami önünde lokum dağıtıldı.

Marmara Depremi’nin 25. yıl dönümünde ilimizde düzenlenen anma programları başladı. Yalova Belediyesi tarafından Merkez Cami önünde kurulan stantta Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi tarafından şehrimizde depremde hayatını kaybeden 2 bin 504 kişi ve diğer vefat edenler için lokum ikramında bulunuldu.

Cuma Namazı öncesinde 17 Ağustos Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Merkez Cami’nde Mevlid-i Şerif okundu.