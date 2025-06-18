Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolu heyelanı ıslahı işi 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmişti. İhaleyi alan firma, bölgede çalışmalarına geçtiğimiz yılın ekim ayının sonlarına doğru başladı. 301 milyon 829 bin liraya yapım ihalesi tamamlanan yolda istinat duvarları ve 2 metre genişliğinde 546 adet fore kazık çalışmaları tamamlandı. 250 metrelik alanda gerçekleşen yol yapımında zemin toprağı dökülmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda yol asfalt atılarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Kaynak: İHA