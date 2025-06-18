

İlçede görev yaptığı süre zarfında kendinden söz ettiren ve herkesin sevgisini kazanan Üsteğmen İsmail Tepe için Hilmiye Mahallesi’nde ki Atalay Balık Restoranında veda yemeği verildi.

Hilmiye, Tüfekçikonak, Bahçekaya, Çiftlik, Sulhiye ve Muratbey mahalle muhtarlarınca verilen veda yemeğine İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz’da katıldı.

İnegöl’de veda turlarına çıkan Üsteğmen İsmail Tepe, kendisi adına düzenlenen yemek organizasyonu için mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Organizasyona ev sahipliği yapan ve muhtarlar adına bir açıklama yapan Hilmiye Mahallesi Muhtarı Osman Orhan ise, Tepe’nin tayin haberinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çok değerli isimlerin olduğunu ve Türk milleti adına gurur duyduklarını söyleyen Muhtar Orhan, “İsmail Tepe komutanımız gerçekten bizim için kıymetli bir isimdi. Çalışkanlığı, duruşu ve insan ilişkileri noktasında örnek bir komutan oldu. Elbette tayin olmasına üzüldük. Ancak vatanın her bir köşesi bizim. Yeni görev yerinde yine bizim için ter dökecek. Biz kendisinden İnegöl adına razı olduk. Bu nedenle kendisine İnegöl adına minnetlerimizi sunmak istedik. Allah yolunu ve bahtını açık etsin” diye konuştu.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ