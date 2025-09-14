Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki fay hattının bazı kesimlerinin tam olarak kırılmadığını, bu nedenle artçı sarsıntıların sürdüğünü ifade etti. Üşümezsoy, bu hareketliliğin büyük bir deprem tehlikesi oluşturmadığını belirterek Simav Fayı’nın hala enerji biriktirdiğini ve 6,5–6,8 büyüklüğünde bir deprem üretme ihtimali bulunduğunu söyledi.

Gediz, Demirci ve Sındırgı faylarının enerjilerini boşalttığını, ancak Simav Fayı’nın henüz kırılmadığını ve halen risk taşıdığını belirten Üşümezsoy, bu riskin yakın zamanda gerçekleşmesinin beklenmediğini de sözlerine ekledi.

Şener Üşümezsoy sözlerine şöyle devam etti:

"Sındırgı'nın güneyindeki 600 metrelik dağın içinde 20 kilometrelik uzunlukta Sındırgı, Akhisar ile Demirci arasında doğu batı yönlü fay kırıldı. 30 derecelik bir açıyla yani Sındırgı’nın altına doğru 8 kilometreye kadar derinde olan bir depremdi. 6,1'lik bu fayın yetersiz kırılan bölümleri yani fayda 6,1'lik depremde 20 santimlik atımla kayan Sındırgı bloğu dağın önünden 20 santim aşağı doğru kaydığı noktada bazı bölgelerde kaymalar düşüktü. İşte onlar artçıları oluşturuyor. O boyut Sındırgı için risk taşıyan bir olgu değildir.

Ama bunun yanında bir de Sındırgı’nın güneyindeki dağ içinde ana paya paralel gelen küreme dediğimiz birbirine paralel ikincil faylar var. O ikincil faylarda olan depremler artçılar biraz daha büyüyerek çıkıyor. Diyelim ki beşlik depremler biçiminde tezahür etti. Durum budur. O boyut Sındırgı için bir risk taşıyan olgu değildir.

"SİMAV FAYINDA RİSK SÖZ KONUSU"

Demirci fayı 6,4'lük bir depremle 1965'te kırıldı. Orada da yaklaşık 30 kilometre bir fay kırılmıştı. Doğusunda Simav var 40 kilometre kadar. O fay 2011'de 5,9'luk bir depremle kırılmış stresi olan bir fay ama onun hemen kuzey doğusunda Gediz 1971'de 7,1'lik depremde kırıldı. Şimdi size kaç tane fay saydım? Gediz, Simav, Demirci ve Sındırgı. Bunların her birini bir ampul gibi düşünün ve paralel bağlayın. Fiziki olarak paralel bağlamak demek her bir ampule kendi başına asılmış durumda eski ampulleri düşünün hani içine tel rezistansları var renk verir. 70'ten evvel çok yüksek bir enerjiyle yanıyordu. Yani faylarda stres çok yüksekti ve ilk kırılmada yanan ampul 7,1'lik depremle Gediz'de kırılmıştı. İkinci ampül Demirci’de olan yanmaydı. Bundan sonra üçüncüsü Simav'da küçük bir hareket sönme gibi hareket verdi ama ampul yanmadı. Dördüncüsü Sındırgı'da yandı bitti. Yani bu anlamda bir tek risk taşıyabilen Simav fayında olan risk söz konusudur.

"SİMAV ÇOK DAHA AKTİF BİR FAY ALANI"

Ama bu Sındırgı fayından kaynaklanan bir olay değil, Simav çok daha aktif bir fay alanıdır. 1800 metrelik yükseklikte bir yükselme Simav dağın yükselmesi fay düzlemi nedeniyle Simav Dağı yukarı yükselmesidir. Bugünkü yüksekliği 1800 olduğuna göre burada 1 metrelik yükselmelerle yaklaşık 2000'e yakın 6,8'lik depremle bu Simav Dağı oluşmuştur. Bu anlamda bu daha üzerinde bölgenin en aktif aylarından biri olduğu için orada bir deprem olabilir."