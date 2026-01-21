29 Aralık gece 02.00 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği olay sonrasında il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleşmiş 58 şüpheli tutuklanmıştı. Devam eden operasyonlar çerçevesinde 25 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şahıs ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son operasyonlarla birlikte tutuklu sayısı 63'e çıktı.