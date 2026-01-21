Sarıyer'de vitesleri karıştıran sürücünün, gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil kamelyanın üzerine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve kamelyada hasar meydana geldi.

Kaza saat 12.00 sıralarında İstinye Mahallesi Reform sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü 34 BGA 31 plakalı otomobilini geri vitese aldığını düşünerek gaza bastı. Fakat ileri viteste olan otomobil kontrolden çıkarak kamelyanın üzerine uçtu. Facianın eşiğinden dönülen olayda kimse yaralanmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamelya içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, otomobilde ve kamelyada hasar meydana geldi. Kamelya üzerinde bulunan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.