İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın, yağmurlu ve soğuk havaya aldırmadan çocuklarını dilendirmeye devam etti. Durumu gören bir vatandaş ise kadına tepki gösterdiğinde, 'Seni sapık diyerek dövdürürüm, beni rahat bırak' diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Beylikdüzü Yakuplu'da yaşandı. Anneleri olduğu iddia edilen bir kadın, 2 çocuğunu yağmurlu ve soğuk havada zorla dilendirdi. O sırada durumu gören bir vatandaş önce çocuklara poğaça verdi, ardından ise çocuklara üzüldüğünü belirterek kadınla konuşmak istedi. 'Çocuklar üşüyor, neden eve götürmüyorsun' diyerek tepki gösteren adam, kadından hiç beklemediği bir cevap aldı. Önce bağırarak adamları kovmaya çalışan kadın, ardından ise 'Seni sapık diyerek dövdürürüm, beni rahat bırak' diyerek tehditte bulundu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.