İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında soruşturma dosyasına yeni ayrıntılar eklendi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında kamuoyunda bilinen bazı isimler hakkında gözaltı kararı uygulanmıştı. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Mehmet Üstündağ’ın yanı sıra İbrahim Barut ve Abdullah Gençal da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

ADLİ TIP’TA İNCELEME YAPILDI

Sağlık kontrollerinin ardından şüphelilerden, uyuşturucu kullanımı ya da temasının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta sorgularının yapılması bekleniyor.

ESAT YONTUNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu daha önce açıklanmıştı. Bu isimlerden birinin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu öğrenildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Yakalama kararı verilen Yontunç'tan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Esat Yontunç, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bu konularla bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim."