Yalova’da yaşayan engelli Ayşe Altın, Cengiz Koçal Caddesi’nde yaşanan kaldırım rampası sıkıntısını Yalova Belediyesi’ne bildirdiyse de bir çözüm bulamadı. Sıkıntı nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle caddede araç trafiğine çıkarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiren Altın, duruma isyan etti.

Yalova Merkez ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde oturan Ayşe Altın, akülü tekerlekli sandalyesiyle kent merkezine ulaşmak için zorlu bir yolculuk gerçekleştiriyor. Altın, Dörtyol mevkisinde Cengiz Koçal Caddesi’nde ilerlerken Liman Başkanlığı’nın bulunduğu alanda kaldırıma rampadan çıkarken sonrasında iniş yapacak rampanın olmaması nedeniyle akan trafiğe çıkmak durumunda kalıyor.

Akan trafikte araçların içinden tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiren Altın, durumu defalarca Yalova Belediyesi’ne bildirdiyse de bir sonuç alamadı. Altın, İstanbul’dan Yalova’ya taşınalı 4 sene olduğunu fakat kentte yaşadığı sıkıntılar nedeniyle buna bin pişman olduğunu belirterek, “Yalova’daki engelli problemlerinden artık bana gına geldi. Ne rampa olarak ne ulaşım olarak ne de sağlık olarak yeterli gelmiyor. Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde oturuyorum. Oradan gelip karşıya geçerken Liman Başkanlığı var. Onun önünde rampa var. Onu kullanıyorum. Daha sonra Suzan Tuna Okulu’nun oraya geliyorum. Buradan inmem için engelli rampası olması lazım. Bu okul yapılırken önünde 3 metre eninde rampa vardı. Tabii bizim için değildi, kamyonlar girip çıkıyordu oradan. Biz tekerlekli sandalyeli olarak orayı çok rahat kullanıyorduk. Seçimlere yakın bu ortaokul bitti. Bittikten sonra bir gün merkeze indim. Bir baktım buraya geldim, rampa yok, kaldırım olmuş. Ondan sonra bu konuyla ilgili savaş vermeye başladım ama artık yoruldum açıkçası” diye konuştu.

“Benim başıma gelirse şikayetçi olacağım”

Belediyeye, Fen İşler Müdürlüğü’ne defalarca şikayet etse de bir çözüm bulamadığını ifade eden Altın, kendisine engelli araçlarının geçemeyeceği kadar dar olan bir yerden gitmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu kaydetti. Altın, “Bunu yapmak çok mu zor bir şey? Ben bir de trafikten gidiyorum bir engelli olarak. Burada sarkan da oluyor arabanın içinde, tacize de uğruyoruz. Niye benim yanımdan geçiyorsun diye. Trafiğin içinden gittiğimiz için de adam haklı. Konserden döndüğümüz oluyor gece de geçiyoruz buradan. Benim başıma gelirse tüm kamuoyundan belediye başkanlarından tutun neresi olursa olsun hepsinden şikayetçi olacağım. Çünkü biz burada tehlikedeyiz. Kimse bizim sesimizi duymuyor. Yeter artık” dedi.

“Sen rant sağlayacaksın diye asla benim can tehlikem olamaz”

Yalova’daki kendisi gibi engelli vatandaşlara seslenen Altın, “Lütfen istediğinizi, eksiğinizi, ihtiyacınızı çıkın ve söyleyin. Çok pasif engelliler görüyorum ben Yalova’da. Sesini duyurmayan. Şuradan 99 kere geçip bunun üstünde durmayan. Lütfen bir olalım. Benim isteğim bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Ben rahat bir yaşam yaşamak istiyorum. Sen rant sağlayacaksın diye, koltukta oturacaksın diye asla benim can tehlikem olamaz” ifadesini kullandı.