Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan ve eski Etibank Tesisleri’nin bulunduğu yaklaşık 80 dönümlük arazinin Osmanlı tapularından büyük dedelerine ait olduğunu iddia eden mirasçılar, arazinin kendi üstüne tescili için harekete geçti.

Resmi kayıtlara göre, 1911 yılında vefat eden Elmirza Otar, Çiftlikköy köy içi ve Sahil Mahallesi başta olmak üzere 300 dönümün üzerinde şu ana kadar tespit edilen arazisi olduğu ve bu arazilerin tamamının ise mirasçılar üzerine kaydının olmadığı ileri sürüldü. Bunlar içinde de 79 dönüm büyüklüğündeki Yalova’nın en değerli bölgelerinden birisi olan eski Etibank Tesisleri’nin bulunduğu arazinin de yer aldığı iddialar içinde. Deniz kenarında bulunan bir dönem Etibank tarafından turizm tesisi olarak kullanılan bölge sonrasında Hazine’ye geçmişti. Birçok kurum bölgeyi almak için yıllar içinde mücadele etmişti. Son olarak Yalova Üniversitesi ve Çiftlikköy Belediyesi’ne verilen araziyle ilgili Osmanlı döneminden tapuları olduğunu iddia eden varisler harekete geçti.

Mirasçılar, Osmanlı tapu arşivlerinden büyük dedelerine ait tüm arazilerin tespiti ve tedbir konulması için hukuki yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Kız çocukların torunları 13 yıllık dava sonucu mirasçı belgesi aldı

3 erkek, 2 kız çocuğu sahibi olan Elmirza Otar’nın mirası erkek çocuklar üzerine yapılmıştı. 2 kız çocuğun varisleri 13 yıllık hukuk mücadelesinin ardından Elmirza Otar’ın mirasçıları olarak belirlendi.

Dava sonucu varis olduğu tescillenen Selma Turakine, ananesinin babası olan Elmirza Otar’ın yerleriyle mirasçı olduklarını ispatladıklarını belirterek, “13 yıl süren bir dava oldu. Sonuca çok az kaldı. Şimdi tespitler ve tedbir davasıyla uğraşıyorum” dedi.

Turakine, Elmirza Otar dedelerinin mirası olan araziler ve üzerindeki taşınmazları kullanan akrabalarının olduğunu ve kız çocukların torunları olarak da haklarını aradıklarını belirterek, “Şu anda taşınmazları kullanan akrabalarımızın ortağıyız. Tapumuz şu anda Ankara’da arşive kaldırılmış. Türkçeye çevrilmesi güncellenmesi için bekliyoruz. Yeni çıkacak, şu anda tespit edilemeyen yerlerin de hak sahibiyiz, mirasçılarından birisiyiz. Bildiğimiz şu anda otel (Yalova merkez) olarak kullanılan bir alan var, kesinlik kazanmış durumda. Çünkü akrabalar çalıştırıyor hala. Çiftlikköy içinde, sahilinde olmak üzere ayrı ayrı yerlerde 308 dönüm kadar bir miktar çıktı. Kalanı için de araştırmalar devam ediyor” diye konuştu.

Eski Etibank Tesisleri arazisi için tedbir kararı çıkartılacak

Mirasçılar olarak Osmanlı tapusunda dedelerine ait olan eski Etibank Tesisleri’nin içinde bulunduğu arazi başta olmak üzere birçok taşınmazın üzerlerine tescili için hukuki yoldan çalışmalarına devam edeceklerini anlatan Turakine, şöyle konuştu:

“Etkibank arazisi dedemizin olduğunu bildiğimiz, torunlarından birinin burayı evlendiği sene sonrasında birkaç yıl kullandığını biliyoruz. Kullanan kişi halen hayatta. Bunu bizzat kendi ağızlarından duyduk. 79 dönüm gibi bir arazi. Deprem öncesinde Etibank’ın kamp tesisi olarak kullanıldı. Sonrasında 2000 yılından sonra alan boş. Depremzedeler bir süre misafir edildi. Sonrasında da şu anda virane şeklinde. Biz de davayı açtıktan sonra kendimizi ispat edemediğimiz için herhangi bir tedbirde bulunamamıştık. Şimdi tedbir kararları çıkarılacak. Dedemize ait ne kadar ve nerede taşınmaz varsa hepsini gereken devlet kararıyla tedbir aldıracağız. Şu anda Osmanlı tapusu mevcut dedemizin adına.”

Turkaine, bugüne kadar mirasçıların kendilerine ait arazilerle ilgili bazı girişimler yapsa da işin peşine yeterince düşmediğini ifade ederek, “Tabi bu süreçte kadastro geçip üstüne yazdıran bazı akrabalarımız oldu. Bunların hepsi tespit edilmiş durunda. İçlerinde de yaşıyorlar. Sonuca varmaya çok az kaldı. Dedemizin aslında 5 çocuğu vardı ama biri kayıp olarak ilan edildi. 4 çocuktan şu anda 54 mirasçı var. Çocukları zaten yaşamıyor dedemizin. Çocuklarının çocukları, torunları da öldü. Biz torunlarının çocukları olarak mirasçıyız. Dedemizin kızlarının torunlarıyla görüşüyoruz. 2 kızı varmış zaten dedemizin. Biri benim anneannem ve birisi de kız kardeşi. Onların çocuklarıyla görüşüyoruz. Birlik olalım. Çünkü onlar da hak sahibi. Bana ne kadar yardımcı olurlarsa hakkımız olanı alabilirsek onların belki daha da fazla kazançları olacak. Ben birlikte hareket etmekten tarafım” dedi.