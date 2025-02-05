Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk açılış töreni 100. Yıl Bahçelievler Anaokulu’nda gerçekleştirildi. Açılışa katılan Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz sınıfları gezerek minik öğrencilerle bir araya geldi. Ardından ise anaokulunun açılış kurdelesi kesildi. Burada konuşan Müdür Akmeşe, "Bir ülkenin şekillenmesinin en gerek şartı eğitimdir. Bu manada eğitim yatırımları da çok önemlidir. Dolayısıyla eğitimin ilk basamağı, okul öncesi anaokulundan başladığından dolayı okul öncesi yatırımlarının da ülkemizde sayısının ve niteliğinin artması bizim en önemli ilkelerimiz arasında yer alan bir çalışma kriteridir" dedi.

Akmeşe, açılan anaokullarının bölgenin ihtiyaçlarını karşılaması noktasında önemine değindi. Konuşmanın ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi.

Sonrasında ise Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Vehice Turna Anaokulu’nun açılış programı yapıldı. Burada da protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Buradaki törene İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de katıldı.