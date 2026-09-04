Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 18. Final Basketbol Turnuvası, Dikkaldırım Spor Salonu'nda başladı. Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) iddialı ekiplerinden Final Spor, Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor ve İLAB Basketbol'un mücadele ettiği organizasyon, üç gün boyunca basketbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalarla buluşturacak. TBL açısından önemli bir hazırlık niteliği taşıyan turnuvada, takımlar yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yapma fırsatı bulacak.

Organizasyonun lig açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Final Spor Genel Menajeri Mustafa Kemal Makinacı, turnuvaya verdikleri destekten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

'TBL'nin en köklü ve prestijli turnuvası'

Bu sezonki turnuvaya Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığını belirten Makinacı, 'Final Spor olarak, turnuvanın 18'incisini düzenliyoruz. Türkiye Basketbol Ligi'nin en köklü ve en prestijli turnuvası. Dikkaldırım Spor Salonu'nda başlayan turnuva, üç gün boyunca devam edecek. Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren takımlar burada, sezon öncesi son hazırlık maçlarını oynayacak. Bizlere burada oynama fırsatı veren Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Burada güzel bir ortam var. Osmangazi, basketbol, spor anlamında Türkiye'de söz sahibi olması gereken en önemli, en büyük ilçelerden bir tanesi. Bu sezon iyi bir yapılanma kurduk. Başantrenörümüz Berat Gök'ün öncülüğünde yeni sezona hazırlık maçlarıyla girmiş olacağız. Üç gün boyunca sürecek turnuvada tüm basketbolseverleri maçlara davet ediyorum' şeklinde konuştu.

'Gençlere öncülük yapıyoruz'

Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Cemile Yılgör de, Osmangazi Belediyesi'nin spora ve gençlere yönelik çalışmalarına dikkat çekerek, 'Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, spora çok destek veriyor. Biz de belediye olarak gençlere öncülük yapıyoruz ve bunun da devamı gelecektir' diye konuştu.

'Bursa'daki basketbolseverleri bekliyoruz'

Final Spor Takım Kaptanı Can Özcan ise turnuvanın sezon öncesi hazırlık sürecindeki önemine vurgu yaparak, 'Sezon öncesi rakiplerimizi ve kendimizi görmemiz açısından iyi bir hazırlık turnuvası. Bursa'daki basketbolseverleri buraya bekliyoruz. Özellikle turnuvanın sakatlıksız geçmesini diliyorum. Bu güzel salon ve sağladığı imkanlar için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Turnuvanın ilk gününde Final Spor ile Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor karşı karşıya gelirken, zorlu randevuyu Kahramanmaraş ekibi 89-72'lik skorla kazanarak, organizasyona galibiyetle başladı. Osmangazi'de heyecan, bugün saat 15.00'te Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor ile İLAB Basketbol arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek.