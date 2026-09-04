Kestel Belediyesi'nin çocuk ve gençlerin yaz dönemini sporla iç içe geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları'nın dönem sonu programı gerçekleştirildi.

Törene; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ferit Baştürk, AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özelif, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, Kestel İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Eti, belediye meclis üyeleri, Olimpiyat madalyalı milli taekwondo sporcusu Hatice Kübra İlgün, sporcular, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Yaz Spor Okulları'nda eğitim alan sporcuların geçit töreniyle devam etti. Branşları ve antrenörleriyle tören alanından geçen genç sporcular, vatandaşları selamlarken tribünlerden büyük alkış aldı.

Geçit töreninin ardından halk oyunları gösterisiyle devam eden programda, Kestel Belediyesi Yaz Spor Okulları bünyesindeki farklı branşlarda eğitim alan sporcular da mini gösteriler gerçekleştirdi. Geleneksel Türk okçuluğu branşındaki sporcuların gösterisinin yanı sıra farklı branşlarda eğitim gören çocuk ve gençler, yaz boyunca öğrendiklerini sahaya taşıdı.

'Her çocuğumuz en az bir spor dalıyla tanışsın'

Programda konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yaz Spor Okulları ile ilçenin farklı noktalarındaki spor tesislerinde 12 branşta çocukları ve gençleri sporla buluşturduklarını söyledi. Kestel'de sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirten Başkan Erol, 'Bizim çok açık bir hedefimiz var: Kestel'de her çocuğumuz en az bir spor dalıyla tanışsın istiyoruz. Spor, disiplin demektir, özgüven demektir, arkadaşlık demektir. En önemlisi de güçlü bir geleceğe hazırlanmak demektir.' dedi. Yaz boyunca antrenmanlara katılan sporcuları tebrik eden Başkan Erol, 'Bir yaz boyunca koştunuz, ter döktünüz, yeni şeyler öğrendiniz. Bazen yoruldunuz ama vazgeçmediniz. Takım olmayı, mücadele etmeyi, kazanmayı ve kaybettiğinizde yeniden başlamayı öğrendiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır ise, 'Bu güzel atmosferde Ferhat Başkanımızın her zaman yanındayız. Bu kadar kardeşimizi bilgisayar basında değil de buraya görmek bizi çok mutlu ediyor. Geleceğimiz olan evlatlarımıza burada oldukları için teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Allah'a emanet olun' dedi.

Programda uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle Türk sporunun önemli isimleri arasında yer alan milli taekwondo sporcusu Hatice Kübra İlgün de başarıları dolayısıyla plaketle onurlandırıldı. Olimpiyat madalyasının yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve son olarak Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan İlgün ile antrenörü Fikret Timuçin'e plaketleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol tarafından takdim edildi.

Sertifika töreninde çocuklar için hazırlanan etkinlikler de programa renk kattı. Kestel Belediyesi tarafından kurulan şişme oyun parkurunda çocuklar doyasıya eğlenirken, program kapsamında katılımcılara pilav ve dondurma ikram edildi. Sporcuların sertifikalarını almasının ardından da devam eden etkinliklerde aileler ve çocuklar birlikte vakit geçirirken, Kestel Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın bir dönemi daha spor, gösteri ve etkinliklerle tamamlandı.