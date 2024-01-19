Yalova’nın Altınova ilçesindeki Sefine Tershanesinde “Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Savunma sanayimizin sağladığı teknolojik kabiliyetlerin bir araya gelmesiyle kahraman ordumuz, terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir" dedi. İnsansız hava araçları gibi Marlin, insansız deniz aranın da Türk donanmasına önemli katkılar sağlayacağını belirten Güler, "Yerli ve milli silah sistemlerimizle teçhiz edilen şanlı ordumuz, geniş bir coğrafyada aktif roller üstlenirken müzakere masalarının mimarı ülkemiz küresel bir aktör haline dönüşmüştür" diye konuştu.

Yalova’da “Yeni Deniz Platformları ile insansız deniz aracı Marlin’in hizmete alım törenine katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, günün ilk saatlerinde Türkiye’nin bilim ve uzay alanındaki ilerlemesinin yeni bir adımına büyük bir gurur ve heyecanla şahitlik ettiklerini belirterek, "İlk kez bir Türk vatandaşımız Hava Kuvvetlerimizin seçkin bir personeli olan Albay Alper Gezeravcı, uzay bilim misyonumuz çerçevesinde uzay yolculuğuna çıktı. Bu yolculuk Türkiye Yüz yılında gerçekleştireceğimiz uzay çalışmaları için kıymetli ve tarihi bir adım olmuştur. Bu vesileyle Albay Alper Gezeravcı’ya ve onu takip edecek ufku geniş Türk gençlerine başarılar diliyor, onların asil milletimizin umudu olarak ülkemizi çok daha ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayinde önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğine dikkat çeken Güler,

"Bunun arkasındaki temel etken şüphesiz ki sizin liderliğinizde ortaya konulan güçlü siyasi irade ve savunma sanayine sağlanan destektir. Her alanda tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda ülkemiz yerli ve milli kaynaklarımızı kullanarak başlattığı teknoloji hamlesiyle, başta savunma sanayi olmak üzere birçok platformda kendi kendine yeter bir konuma ulaşmıştır.

Nitekim yerli ve milli silah sistemlerimizle teçhiz edilen şanlı ordumuz, geniş bir coğrafyada aktif roller üstlenirken ülkemiz müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi olarak uluslararası alandaki etkisini arttırmış küresel bir aktör haline dönüşmüştür. Ayrıca bugün kendi imkanlarımızla tasarlayıp ürettiğimiz ve sahada kendini kanıtlayan sistemlerimizin uluslararası ortamda da kabul görmesi ve her geçen gün marka değerini arttırması gurur vericidir. Bu yüksek seviyeye ulaşmamızda zatı aliniz engin belirleyici bir faktör olmuştur" dedi.

"Savunma sanayimizin sağladığı teknolojik kabiliyetler ile kahraman ordumuz terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir"

Savunma sanayinin katkısının Türk Silahlı Kuvvetlerinin özellikle terörle mücadelede yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda elde ettiği başarılarda açıkça görüldüğünü ifade eden Güler, "Personelimizin kahramanlığı ve savunma sanayimizin sağladığı teknolojik kabiliyetlerin bir araya gelmesiyle kahraman ordumuz harekat sahasında büyük bir üstünlük sağlamış ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan ve çaresizliğe mahkum olan alçak teröristler son çırpınışlarını vermektedirler.

Ancak teröre karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde maalesef şehitlerimizde oluyor. Acımız büyük olsa da evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha büyük irademiz ve kararlılığımız ise tamdır. Bu vesileyle hain terör örgütünün son saldırılarında şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kutsal vatan topraklarını ve sınırları teröristlerden korumaya çalışırken mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatleri en iyi şekilde muhafaza etmek için faaliyetleri aralıksız olarak sürdürdüklerini dile getiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu kapsamda deniz ve hava gücümüzü daha da kuvvetlendirmek için büyük gayret sarf ediyor. Bugün de şahit olduğumuz üzere üstün gayretlerimizin karşılığını birer birer alıyoruz. Hizmete giren gemilerimiz ve insansız deniz aracımız, askeri ve sivil tersanelerimizin omuz omuza çalışarak ortaya koyduğu başarının en güzel örnekleridir. Bu gemilerimizle birlikte, deniz kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti ve etkinliği daha da artacaktır. Aynı şekilde operasyonlarda yoğun bir şekilde kullandığımız insansız hava araçlarımız gibi Marlin, insansız deniz aracımızda şanlı donanmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. Savunma sanayi alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Bu doğrultuda sürekli daha ileri gitmek ve sürekli daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz. Elde edeceğimiz her başarıyı bir sonraki büyük ve güçlü adımın öncüsü olarak görüyoruz. Çok iyi biliyoruz ki başarı bir yolculuktur. Bir varış noktası değildir. Cumhuriyetimizin ikinci asrında başladığımız bu kutlu yolculukta sizin liderliğinizde ve Türkiye Yüz Yılı hedeflerimiz doğrultusunda ecdadımıza yakışır yeni başarıları tarihimizin altın sayfalarına yazdırmak en büyük hedefimizdir. Bu anlayışla Milli Savunma Bakanlığı olarak yerli ve Milli sanayimizin geliştirilmesi dahil ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Güler sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Ayrıca 34 yıl önce 20 Ocak tarihinde hür ve bağımsız Azerbaycan için Bakü’de barışçıl bir şekilde gösteri yaparken acımasızca katledilerek şehadet makamına ulaşan can kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kahraman bahriyelilerimize de diyorum ki, denizleriniz sakin, provanız neta, yolunuz ve bahtınız açık olsun."