Yalova’da servis midibüsünün viyadüğün ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Yalova istikametinde seyreden 77 P 4275 plakalı servis midibüsü, Siteler mevkiinde kontrolden çıkarak viyadük ayağına çarptı. Kazada içinde yolcu olmayan midibüsün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.