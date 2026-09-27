Alınan bilgiye göre olay, Karacabey'e bağlı Gönü Mahallesi'nde yaşandı. İçerisinde çeşitli eşyaların yer aldığı eski yapıda elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiyeye bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.

Alevlerin sardığı binaya hızla müdahale eden itfaiye erleri, zorlu bir çalışmanın ardından içeri girmeyi başararak yangını tamamen etkisiz hale getirdi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, yapıda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Diğer taraftan, söz konusu yangından takriben 2 saat önce aynı mahalledeki bir elektrik trafosunda da patlama yaşandığı bilgisine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin kesin çıkış sebebini aydınlatmak amacıyla detaylı bir inceleme başlattı.