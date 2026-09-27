Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Cemal Nadir Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, arkadaşları Siraç O. ve Hasan F.'yi yanına alan Metin D., motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan aracın yol kenarındaki bariyerlere şiddetle çarpması sonucu üzerindeki 3 arkadaş asfalta düşerek yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, motosiklet çalıntı çıktı

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle bölgeye hızla polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Metin D., Siraç O. ve Hasan F. ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Güvenlik güçleri kaza mahallini çember altına alarak detaylı bir araştırma başlattı. Araç üzerinde yapılan plaka ve şasi sorgulamasında motosikletin çalıntı olduğu saptandı.

14 yaşındaki sürücü her yerde aranıyormuş

Polis ekiplerinin yürüttüğü kimlik tespiti çalışmalarında, motosikleti kullanan Metin D.'nin henüz 14 yaşında olduğu ve ailesi tarafından kayıp ilanı verilerek arandığı gün yüzüne çıktı. Hastanede tedavileri süren yaralı gençlerin sağlık durumları takip edilirken, emniyet birimleri hem kaza hem de çalıntı motosiklet olayıyla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.