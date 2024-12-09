Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda gıda güvenliği ve israfın önlenmesine yönelik eğitimler devam ediyor.

Bu çerçevede son olarak Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesi ve Orgeneral Selahattin Risalet Demircioğlu Ortaokulu’nda eğitimler gerçekleştirildi. Okulların konferans salonlarında düzenlenen bilgilendirme toplantılarına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı, Gıda Mühendisi Cenk Çalık, Gıda Mühendisi Gencehan Gökçe, Gıda Mühendisi Hilal Çetin ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gıda Mühendisi Cenk Çalık tarafından öğretmen ve öğrencilere bilinçli gıda tüketicisi olmanın sorumluluk ve farkındalıkları anlatılırken, güvenilir gıda, sağlıklı beslenme, hijyen, tüketilen ürünlerin etiketi ve ’Alo 174’ Gıda Hattının önemine ilişkin bilgiler verildi. Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı da sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini, en iyi denetçinin bilinçli olan tüketicinin kendisi olduğunu ifade etti.